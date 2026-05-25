Martorii din bord: ce semnificație au și când trebuie să mergi în service?

Ignorarea acestor avertizări poate duce la agravarea unei defecțiuni și, în unele cazuri, la costuri mai mari de reparație. Prin rețeaua sa națională de service-uri, Țiriac Auto pune la dispoziția clienților servicii de diagnoză și reparații realizate cu echipamente moderne și conform recomandărilor producătorilor.

Ce semnifică cele mai frecvente avertizări din bord

Check Engine – Poate indica probleme la sistemul de alimentare, aprindere, evacuare sau control al emisiilor.

ABS – Semnalează o posibilă defecțiune a sistemului antiblocare la frânare.

Airbag (SRS) – Indică o problemă la sistemul de siguranță pasivă.

Baterie – Poate semnala o defecțiune a alternatorului, bateriei sau sistemului de încărcare.

Presiune pneuri (TPMS) – Avertizează că unul sau mai multe pneuri au presiune scăzută.

AdBlue / DPF – Poate indica nivel scăzut de AdBlue sau o problemă la sistemul de post-tratare a gazelor de evacuare.

Când trebuie să mergi imediat în service

Se recomandă verificarea cât mai rapidă a automobilului atunci când:

martorul este roșu;

martorul clipește;

mașina pierde din putere;

apar zgomote sau vibrații neobișnuite;

consumul de combustibil crește semnificativ;

vehiculul intră în modul de protecție (limp mode).

Cum ajută diagnoza computerizată

În service-urile Țiriac Auto, diagnoza computerizată permite citirea codurilor de eroare și interpretarea acestora de către tehnicieni specializați. În funcție de rezultate, clienții primesc recomandări clare privind pașii necesari pentru remediere.

Întrebări frecvente ale șoferilor

Pot continua să conduc dacă s-a aprins un martor galben?

În unele situații, da, însă este recomandată programarea cât mai rapidă în service pentru diagnosticare.

Ce înseamnă un martor roșu?

De regulă, semnalează o problemă care necesită oprirea vehiculului și verificare imediată.

De ce aleg clienții Țiriac Auto

Rețea națională de service-uri în 6 județe;

Echipamente moderne de diagnoză;

Tehnicieni specializați;

Interpretare corectă a codurilor de eroare;

Servicii complete de întreținere și reparație.

Indiferent de marca automobilului, identificarea rapidă a cauzei unui martor aprins în bord poate preveni probleme mai costisitoare și poate contribui la menținerea siguranței în trafic.

Pentru mai multe informații despre serviciile de diagnoză și reparație, accesați Țiriac Auto, dealer și rețea națională de service auto.

