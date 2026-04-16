Incendiu uriaș la un service auto din Galați. Pompierii au descoperit o victimă, misiunea continuă

Potrivit ISU Galați, pompierii gălățeni intervin joi seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un service auto din comuna Șendreni.

Salvatorii au găsit o victimă cu arsuri pe 80% din suprafața corporală.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj medical SMURD tip C, din cadrul Detașamentului de Pompieri Galați.

Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu încă două autospeciale de stingere, o cisternă și un echipaj medical SMURD tip B.