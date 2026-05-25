ALU GLASS TECHNIK a prezentat la BSDA 2026 o solutie testata la explozie pentru protectia infrastructurii critice

Compania romaneasca ALU GLASS TECHNIK a participat la BSDA 2026 – Black Sea Defense & Aerospace, unde a prezentat o solutie de acces securizat pentru medii cu risc ridicat, dezvoltata pentru aplicatii militare, infrastructura critica, obiective guvernamentale, centre de comanda, institutii financiare si alte zone care necesita protectie avansata.
Mediafax
25 mai 2026, 17:24, Comunicate
Solutia prezentata face parte din directia de dezvoltare a companiei in zona sistemelor speciale de protectie, integrate in usi, ferestre, fatade si ansambluri vitrate. In cadrul standului, ALU GLASS TECHNIK a expus doua usi care au facut parte dintr-un exercitiu de testare realizat in poligon, intr-un cadru militar, ca parte a procesului de validare a comportamentului sistemelor in conditii apropiate de scenarii reale de utilizare. Sistemele pot combina, in functie de cerintele proiectului, protectie la explozie, protectie balistica, rezistenta anti-efractie, ecranare electromagnetica si, la nevoie, rezistenta la foc.

Elementul distinctiv al solutiei prezentate la BSDA a fost comportamentul la explozie. Sistemul este proiectat pentru a proteja zona aflata in spatele ansamblului si pentru a limita riscul de fragmentare periculoasa catre partea protejata. In astfel de scenarii, obiectivul nu este doar rezistenta structurala, ci protectia efectiva a persoanelor si a functiunilor critice aflate in interior.

