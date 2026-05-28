SGS: A apărut versiunea 7 a FSSC 22000 Ce noutăți aduce?

Ce este FSSC 22000 V7?

„Foundation FSSC” este una dintre cele mai recunoscute scheme de certificare pentru managementul siguranței alimentare la nivel mondial, fiind acceptată de mari retaileri și branduri internaționale datorită recunoașterii sale de către Global Food Safety Initiative(GFSI).

Versiunea 7 păstrează această structură fundamentală, însă introduce o serie de actualizări importante care influențează modul în care organizațiile își gestionează procesele, riscurile și obiectivele de conformitate. Tranziția către această versiune respectă următorul calendar:

Dezvoltarea a fost demarată de FSSC în octombrie 2025

Publicarea oficială a avut loc la începutul lumii mai 2026

Este prevăzută o perioadă de adaptare de 12 luni de la pronunțare, pentru a oferi companiilor timp adecvat pentru implementare.

În esență, FSSC 22000 v7 are trei componente fundamentale: cerințele ISO 22000:2018, îmbunătățite prin amendamentul privind acțiunea climatică din 2024, seria de PRP-uri sectoriale reunite în ISO 22002:2025 (publicată la 29 iulie 2025) și setul de cerințe suplimentare FSSC standard, disponibil pe site-ul oficial.

Citeşte comunicatul integral AICI