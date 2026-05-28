Securizarea producției de legume într-o piață tot mai competitivă

Suprafețele exploatate de cooperativa agricolă „Legume Oltenești Vădăstrița” din județul Olt au fost afectate din ce în ce mai mult de infestări severe cu dăunători, amplificate de temperaturile mai ridicate, perioadele prelungite de secetă și căldura extremă din timpul verii. Înființată în 2019, cooperativa gestionează 5 hectare de sere moderne, alături de suprafețe suplimentare cultivate în câmp deschis. Aceasta cultivă legume precum castraveți, ardei, vinete și roșii, furnizând produse proaspete atât lanțurilor mari de retail, cât și piețelor tradiționale din București.

Pe baza acestei fundații solide, cooperativa își propune să își extindă treptat suprafața cultivată cu aproximativ 10% anual, în concordanță cu contractele de vânzare deja asigurate. Realizarea acestei creșteri, în ciuda presiunii tot mai mari a dăunătorilor, va depinde de soluții eficiente de protecție a culturilor, care să asigure o producție stabilă și de înaltă calitate.

„Acum doi ani ne-am confruntat cu o infestare severă de afide și musculiță albă și căutam o soluție adecvată. Am găsit un produs care oferă un mod unic de acțiune împotriva dăunătorilor și asigură un control rapid și fiabil, chiar și în cazurile în care rezistența a redus eficiența altor produse. După primele două aplicări, în seră s-a instalat o liniște totală și nu mai zbura nicio insectă”, a declarat Gabriel Dănciulescu, președintele cooperativei.

