Prima pagină » Comunicate » Securizarea producției de legume într-o piață tot mai competitivă

Securizarea producției de legume într-o piață tot mai competitivă

Sectorul producției de legume reprezintă un pilon esențial al economiei agricole a României și joacă un rol important la nivelul Uniunii Europene. Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS)1, producția de legume a României a atins aproximativ 2,53 milioane de tone în 2025, marcând o creștere semnificativă de aproximativ 20,8% comparativ cu anul precedent.
Securizarea producției de legume într-o piață tot mai competitivă
Mediafax
28 mai 2026, 16:47, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Suprafețele exploatate de cooperativa agricolă „Legume Oltenești Vădăstrița” din județul Olt au fost afectate din ce în ce mai mult de infestări severe cu dăunători, amplificate de temperaturile mai ridicate, perioadele prelungite de secetă și căldura extremă din timpul verii. Înființată în 2019, cooperativa gestionează 5 hectare de sere moderne, alături de suprafețe suplimentare cultivate în câmp deschis. Aceasta cultivă legume precum castraveți, ardei, vinete și roșii, furnizând produse proaspete atât lanțurilor mari de retail, cât și piețelor tradiționale din București.

Pe baza acestei fundații solide, cooperativa își propune să își extindă treptat suprafața cultivată cu aproximativ 10% anual, în concordanță cu contractele de vânzare deja asigurate. Realizarea acestei creșteri, în ciuda presiunii tot mai mari a dăunătorilor, va depinde de soluții eficiente de protecție a culturilor, care să asigure o producție stabilă și de înaltă calitate.

„Acum doi ani ne-am confruntat cu o infestare severă de afide și musculiță albă și căutam o soluție adecvată. Am găsit un produs care oferă un mod unic de acțiune împotriva dăunătorilor și asigură un control rapid și fiabil, chiar și în cazurile în care rezistența a redus eficiența altor produse. După primele două aplicări, în seră s-a instalat o liniște totală și nu mai zbura nicio insectă”, a declarat Gabriel Dănciulescu, președintele cooperativei.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sosia lui Kim Kardashian vine la marele meci și le va face galerie roș-albilor
GSP.ro
Politico: Pentagonul pregătește un atac de amploare asupra Cubei de câteva luni
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Sorin Blejnar le cere din nou judecătorilor să-i anuleze sentința. Fostul șef al Fiscului, condamnat pentru mită, vrea să scape pe mâna Liei Savonea
Libertatea
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
CSID
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia