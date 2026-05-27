Visit Timiș, prezent la IMEX Frankfurt 2026, cel mai mare târg european dedicat turismului de afaceri.

Timp de trei zile, reprezentanții Visit Timiș au avut discuții consistente cu profesioniști din peste 100 de țări, de la cumpărători internaționali și organizatori de conferințe până la agenții și tour-operatori interesați de destinații noi pentru congrese, evenimente corporate și călătorii incentive. Standul României a reunit fotografii cu obiective turistice din întreaga țară și două ecrane mari pe care au rulat filme de promovare din seria cultură, aventură, natură, tradiții și city break.

Prezența Visit Timiș la IMEX Frankfurt a fost susținută de Timișoareana, prin Ursus Breweries, partener al asociației în acțiunile de promovare a județului pe piețele internaționale. Sprijinul partenerilor privați face posibilă continuitatea participării Timișului la cele mai importante evenimente de profil din Europa și consolidează povestea Banatului pe scena turismului internațional.

