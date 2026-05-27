Prima pagină » Comunicate » Visit Timiș, prezent la IMEX Frankfurt 2026, cel mai mare târg european dedicat turismului de afaceri.

Visit Timiș, prezent la IMEX Frankfurt 2026, cel mai mare târg european dedicat turismului de afaceri.

În perioada 19-21 mai, Visit Timiș a fost prezent la IMEX Frankfurt 2026, cel mai important eveniment expozițional din Europa dedicat industriei congreselor, conferințelor și organizării de evenimente. Asociația, alături de Consiliul Județean Timiș, a făcut parte din standul național al României, împreună cu alți expozanți români din industria turismului: agenții, hotelieri, asociații de profil, organizații de management al destinației și autorități locale.
Visit Timiș, prezent la IMEX Frankfurt 2026, cel mai mare târg european dedicat turismului de afaceri.
Mediafax
27 mai 2026, 17:28, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Timp de trei zile, reprezentanții Visit Timiș au avut discuții consistente cu profesioniști din peste 100 de țări, de la cumpărători internaționali și organizatori de conferințe până la agenții și tour-operatori interesați de destinații noi pentru congrese, evenimente corporate și călătorii incentive. Standul României a reunit fotografii cu obiective turistice din întreaga țară și două ecrane mari pe care au rulat filme de promovare din seria cultură, aventură, natură, tradiții și city break.

Prezența Visit Timiș la IMEX Frankfurt a fost susținută de Timișoareana, prin Ursus Breweries, partener al asociației în acțiunile de promovare a județului pe piețele internaționale. Sprijinul partenerilor privați face posibilă continuitatea participării Timișului la cele mai importante evenimente de profil din Europa și consolidează povestea Banatului pe scena turismului internațional.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Ilie Bolojan, detalii despre contractul de lobby de 565.000 de dolari pe lună pentru Nicușor Dan: a fost decis în coaliție, votat în CSAT prin corespondență
Gandul
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Un portar de ambasadă va avea salariu mai mare decât un profesor debutant, conform noii legi a salarizării – ANALIZĂ
Libertatea
Ce efecte are consumul zilnic de bere asupra organismului? Obiceiul pe care îl practică mulți români
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia