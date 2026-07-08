Reuters: Trump le-a spus liderilor din NATO că vrea ca SUA să rămână în alianță

Președintele american Donald Trump le-a spus partenerilor din NATO, la summitul de la Ankara, că dorește ca SUA să rămână în alianță.

Potrivit unei surse familiarizate cu discuția, citată de Reuters, Trump le-a spus partenerilor, în spatele ușilor închise, că Statele Unite sunt pregătite să continue să vândă arme acestora, indiferent de modul în care acestea vor fi utilizate.

„Vrem să rămânem alături de voi”, le-ar fi spus Trump aliaților din NATO, potrivit sursei citate de Reuters.

În plus, în spatele ușilor închise, Trump nu a mai avut același ton critic la adresa Spaniei și nu a menționat situația privind Groenlanda.

Până la momentul redactării acestui articol, Casa Albă nu a comentat afirmaţiile lui Trump la reuniunea liderilor.

Anterior, Trump ordonase suspendarea comerțului cu Spania din cauza cheltuielilor de apărare și a războiului din Iran.

Summitul NATO de la Ankara, cu miză mare

Miercuri, în cea de-a doua zi a summitului NATO de la Ankara, liderii europeni vor încerca să îl convingă pe Donald Trump să își reafirme angajamentul față de alianța militară.

Anterior în cursul zilei, în mod public, Trump s-a declarat nemulțumit de faptul că Statele Unite plătesc „miliarde de dolari” pentru securitatea Europei și a subliniat că va prezenta aceste nemulțumiri aliaților din NATO.