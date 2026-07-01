„Ploaia de pe acoperiș”: sistemul testat în China care reduce temperatura cu până la 8°C

Imagini cu sistemul de răcire au fost publicate miercuri pe platforma X de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, care a descris instalația drept un exemplu al modului în care este combătută canicula.

„Aer condiționat” în aer liber

„În provincia Shanxi, din centrul Chinei, un complex rezidențial a atras atenția prin ploaia de pe acoperiș – un sistem de răcire cu ceață fină care reduce temperatura suprafețelor cu 5-8°C în doar câteva minute”, a scris Mao Ning.

În imaginile distribuite se observă cum de pe marginile acoperișurilor este pulverizată o ceață foarte fină de apă, care acoperă zona din jurul clădirilor și produce un efect de răcire aproape imediat. Acoperișurile intră într-un mod de funcționare denumit „ploaie artificială”, iar ceața fină creează efectul unui „aer condiționat în aer liber”.

Cum funcționează sistemul

Tehnologia utilizează pulverizarea apei sub formă de picături extrem de fine. Acestea se evaporă rapid, iar procesul de evaporare absoarbe căldura din suprafețele și aerul din jur, determinând scăderea temperaturii. Fenomenul este cunoscut drept răcire prin evaporare și este folosit de ani buni în unele spații industriale, zone pietonale și sere.

Eficiența acestei metode a fost analizată și de cercetătorii chinezi. Un studiu publicat în revista Environment, Development and Sustainability a arătat că pulverizarea fină a apei pe acoperișuri poate reduce semnificativ temperatura suprafețelor și a aerului din apropiere.

În cadrul experimentului, realizat pe o clădire din orașul Xi’an, temperatura suprafeței acoperișului a scăzut cu aproximativ 12°C față de un acoperiș convențional, iar temperatura aerului din apropiere cu peste 4°C.

Specialiștii au explicat că astfel de sisteme pot contribui la diminuarea efectului de „insulă de căldură urbană”, un fenomen întâlnit în marile orașe. Acesta apare deoarece asfaltul și clădirile absorb și rețin căldura, ceea ce face ca temperaturile să fie semnificativ mai ridicate decât în zonele înconjurătoare.

Sistemul prezentat în Shanxi face parte dintr-o serie de soluții testate în China pentru adaptarea orașelor la valurile de căldură din ce în ce mai dese, alături de extinderea spațiilor verzi, acoperișurile vegetale și materialele de construcție care reflectă radiația solară.