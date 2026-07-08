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Muzeele din Marea Britanie, afectate de schimbările climatice. Ce măsuri trebuie luate în contextul temperaturilor extreme

Muzeele din Marea Britanie trebuie să regândească conservarea colecțiilor lor, în contextul unor condiții meteorologice din ce în ce mai extreme.
Muzeele din Marea Britanie, afectate de schimbările climatice. Ce măsuri trebuie luate în contextul temperaturilor extreme
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
08 iul. 2026, 14:51, Știri externe
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Muzeele britanice se confruntă cu provocarea schimbărilor climatice, relatează AFP.

Anul trecut, în timpul unui val de căldură, echipe de la Muzeul de Zoologie Grant au descoperit că un borcan ce conținea corpul unei pisici tigrate a fost spart sub efectul presiunii termice. Acesta era conservat timp de aproape două secole.

Tehnologii pentru prevenția deteriorării colecțiilor

De atunci, s-au folosit senzori conectați pentru a alerta personalul în timp real, atunci când unul dintre exemplare este expus la căldură excesivă. Această monitorizare atentă a vitrinelor permite personalului să prevină deteriorarea ulterioară. Tehnologie le acordă posibilitatea să vadă din timp ce piese trebuie mutate, potrivit sursei.

„Aceste exemplare sunt extrem de valoroase pentru noi”, explică Tannis Davidson, directorul unei colecții de 100.000 de exemplare. Ele acoperă principalele grupuri ale regnului animal.

Scopul este de a le conserva cel puțin pentru următorii 200 de ani. Însă, această sarcină pare să devină treptat mai complexă din cauza „noilor provocări, legate de schimbările climatice și de perioadele prelungite de temperaturi ridicate din interiorul instalațiilor noastre”, avertizează Davidson.

Muzeele suferă „efectele directe” ale schimbărilor climatice

Emma Howard Boyd, președinta Comisiei Naționale pentru Riscuri Termice, declară că sectorul cultural suferă acum „efectele directe” ale acestei realități.

Valul de căldură de la sfârșitul lunii iunie a forțat închiderea temporară a mai multor muzee și obiective turistice din Londra. De luni, țara se confruntă cu al treilea val de căldură. Totuși, nu sunt anticipate noi recorduri de data aceasta, mai arată sursa.

Operele de artă necesită un control riguros al temperaturii și umidității, notează Claire Teasdale de la National Trust. Acesta este organismul responsabil cu protejarea patrimoniului britanic.

Clima și fenomenele extreme „afectează întregul nostru patrimoniu”

Avem o climă mai umedă și fenomene meteorologice mai extreme, ceea ce afectează întregul nostru patrimoniu”, notează Teasdale.

Problema majoră cu această nouă realitate climatică este că multe dintre clădirile de patrimoniu, au fost construite pentru a rezista „nivelurilor de precipitații din epoca victoriană, nu celor din secolul XXI”, explică ea.

În octombrie 2023, Muzeul Creativității din Derby a suferit inundații grave, în timpul furtunii Babet . Deși colecțiile au fost cruțate, pagubele aduse clădirii s-au ridicat la aproximativ 118.000 de euro. Pagubele au forțat închiderea sitului timp de trei luni, potrivit aceleiași surse.

Ce soluții sunt propuse

John Calautit, lector în dezvoltare durabilă la University College London din Marea Britanie, consideră că soluția nu constă în instalarea de aparate de aer condiționat. Soluția constă în creșterea adaptării clădirilor.

El susține utilizarea „colectoarelor eoliene”, o tehnică inspirată de „badgirs” (turnuri eoliene) găsite în principal în țările din Orientul Mijlociu. Aceste sisteme „sunt atașate de acoperiș pentru a capta aerul rece de sus și a-l propulsa în mod natural în clădire. Astfel, elimină simultan aerul cald”, explică el, conform aceleiași surse.

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