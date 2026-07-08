Patru din zece britanici cred că musulmanii nu se pot integra în societate. Un raport avertizează asupra unei crize sociale

Raportul „Britain Under Strain: The Broken Social Contract, Democratic Distrust and the Mainstreaming of Extremism”, realizat de fosta comisară britanică pentru combaterea extremismului, Sara Khan, împreună cu cercetători specializați în fenomenul radicalizării, descrie o societate tot mai fragmentată și vulnerabilă la discursurile extremiste, mai arată The Guardian.

Tot mai mulți britanici consideră că identitatea națională este amenințată

Sondajul realizat în această primăvară pe un eșantion de 4.094 de adulți relevă că 55% dintre respondenți cred că identitatea națională britanică dispare din cauza diversității, iar 42% afirmă că musulmanii nu se pot integra în societatea britanică.

De asemenea, 33% dintre cei intervievați susțin conceptul de „remigrare”, promovat în ultimii ani de unele grupări de extremă dreapta, iar 31% consideră că persoanele care nu sunt albe nu pot fi niciodată la fel de britanice precum britanicii albi. Autorii studiului avertizează că astfel de opinii nu mai reprezintă poziții marginale, ci încep să devină parte a discursului public obișnuit.

Musulmanii britanici transmit un mesaj diferit

Raportul include și un sondaj realizat în rândul musulmanilor din Marea Britanie, care conturează o imagine diferită. Potrivit datelor, 85% dintre musulmani spun că susțin integrarea, același procent afirmând că se simt liberi să își practice religia. Totodată, 88% declară că relaționează fără probleme cu persoane de alte religii. Cu toate acestea, studiul evidențiază și existența unei neîncrederi reciproce. Aproximativ 64% dintre musulmanii intervievați consideră că britanicii albi acționează împotriva comunității musulmane, iar 56% cred același lucru despre comunitatea evreiască.

Criza de încredere în instituții se adâncește

Raportul atrage atenția că problema depășește relațiile dintre comunități și reflectă o deteriorare generală a încrederii în instituțiile democratice. Aproape 61% dintre britanici consideră că „contractul social” dintre cetățeni și instituțiile statului s-a rupt, iar 28% spun că regulile și instituțiile pot fi ignorate dacă împiedică schimbarea dorită. Deși 80% dintre respondenți resping violența politică, aproape 29% dintre tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani afirmă că aceasta poate fi justificată în anumite situații.

Avertisment privind radicalizarea discursului public

Sara Khan afirmă că societatea britanică traversează o criză structurală, alimentată de erodarea încrederii în instituții și de exploatarea tensiunilor sociale de către actori extremiști și campanii de dezinformare. Potrivit raportului, în ultimele 12 luni cercetătorii au identificat 1.784 de evenimente organizate de grupări de extremă dreapta și 225 de evenimente asociate extremismului islamist.

Organizația Tell MAMA, care monitorizează incidentele anti-musulmane din Regatul Unit, consideră concluziile studiului „profund îngrijorătoare” și avertizează că retorica privind „remigrarea” este folosită tot mai des pentru a pune sub semnul întrebării apartenența cetățenilor musulmani la societatea britanică. Autorii raportului susțin că viitorul guvern britanic va avea la dispoziție o perioadă limitată pentru a reduce polarizarea și pentru a reconstrui încrederea dintre cetățeni și instituții, înainte ca diviziunile sociale să se adâncească și mai mult.