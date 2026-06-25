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Guvernul britanic vrea să interzică terapia de conversie pentru persoanele LGBT+

Guvernul britanic a prezentat un proiect de lege care interzice terapiile de conversie pentru persoanele LGBT+ în Anglia și Țara Galilor, măsura prevăzând pedepse de până la cinci ani de închisoare și amenzi pentru cei care practică sau facilitează astfel de practici.
Guvernul britanic vrea să interzică terapia de conversie pentru persoanele LGBT+
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 iun. 2026, 22:22, Știri externe
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Guvernul de la Londra a prezentat joi un proiect legislativ destinat interzicerii așa-numitelor „terapii de conversie”, practici care susțin în mod fals că orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane pot fi schimbate, notează AFP

Executivul britanic a susținut că lipsa unei legislații specifice a permis continuarea unor astfel de practici, în ciuda efectelor nocive raportate de victime. 

„Victimele acestor practici de conversie raportează incidente care variază de la bătăi și violuri la amenințări verbale, manipulare și exorcizări. Lacunele legale au lăsat persoanele LGBT+ vulnerabile la aceste acte dăunătoare, motiv pentru care trebuie să legiferăm”, a declarat Olivia Bailey, secretarul de stat pentru egalitate. 

Proiectul de lege stabilește criterii clare pentru definirea infracțiunii și sancționează inclusiv persoanele care, din Anglia și Țara Galilor, încurajează sau facilitează desfășurarea unor astfel de practici în afara teritoriului celor două jurisdicții.  

Interzicerea „terapiilor de conversie” a fost promisă de mai multe guverne britanice începând din 2018, însă inițiativele anterioare nu au fost finalizate, fiind blocate de guvernările Partidului Conservator. 

Partidul Laburist condus de premierul Keir Starmer, aflat la guvernare din 2024, și-a asumat implementarea măsurii, inclusiv pentru persoanele transgender. 

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