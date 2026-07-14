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Ploile torențiale au ucis 11 oameni în Pakistan. Acoperișul unei case s-a prăbușit peste o familie

Unsprezece persoane au fost ucise luni noaptea, după ce ploile abundente au provocat prăbușirea acoperișului unei case din nord-vestul Pakistanului.
Ploile torențiale au ucis 11 oameni în Pakistan. Acoperișul unei case s-a prăbușit peste o familie
Ioana Târziu
14 iul. 2026, 11:56, Știri externe
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Ploile torențiale au dus la moartea a unsprezece persoane în Pakistan, după ce s-a prăbușit un acoperiș al unei case din nord-vestul țării, potrivit AP.

Incidentul a avut loc luni noaptea, în districtul Kohat din provincia Khyber Pakhtunkhwa, potrivit serviciului provincial de urgență.

Majoritatea persoanelor ucise, femei și copii

Salvatorii au recuperat 11 cadavre, majoritatea femei și copii. Ulterior, le-au predat rudelor pentru înmormântare, a declarat serviciul provincial de urgență, potrivit sursei citate.

Ploi musonice abundente au lovit luni și regiunea Gilgit-Baltistan. Acestea au provocat alunecări de teren, care au blocat mai multe drumuri și au avariat locuințe, potrivit unui comunicat al serviciilor regionale de urgență din Pakistan.

Guvernul recomandă turiștilor să evite nordul țării

Guvernul a sfătuit turiștii să evite călătoriile în nordul Pakistanului, din cauza riscului de alunecări de teren și inundații fulgerătoare, mai arată sursa.

Pakistanul se confruntă cu ploi musonice abundente în fiecare an. Ploile torențiale declanșează frecvent inundații și alunecări de teren. La rândul lor, provoacă decese și pagube extinse.

În 2022, ploi musonice și inundații fără precedent au inundat aproape o treime din Pakistan. Atunci, au fost ucise 1.739 de persoane. De asemenea, pagubele au fost estimate la 30 de miliarde de dolari, potrivit aceleiași surse.

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