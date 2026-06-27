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Două furtuni tropicale lovesc Japonia / Un mort, răniți și inundații după ploile torențiale

Două furtuni tropicale au lovit Japonia în plin sezon ploios, provocând inundații și alunecări de teren în mai multe regiuni. Un bărbat a murit, alte trei persoane au fost rănite, iar zeci de locuințe au fost inundate după ploile torențiale.
Două furtuni tropicale lovesc Japonia / Un mort, răniți și inundații după ploile torențiale
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Luiza Moldovan
27 iun. 2026, 16:28, Știri externe
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Japonia se confruntă cu efectele a două furtuni tropicale care au adus ploi torențiale, inundații și alunecări de teren în mai multe regiuni ale țării, potrivit AP.

Un bărbat și-a pierdut viața, alte persoane au fost rănite, iar zeci de locuințe au fost afectate de vremea extremă.

Potrivit autorităților și presei locale, furtunile tropicale Mekkhala și Higos au lovit Japonia în plin sezon ploios anual, provocând creșterea debitelor râurilor și distrugeri ale infrastructurii.

Alerte emise în mai multe zone

Cea mai gravă tragedie s-a produs în prefectura Yamaguchi, unde un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani a murit după ce locuința sa s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren.

Alte trei persoane au fost rănite în același incident, potrivit agenției de presă Kyodo citate de AP.

În vestul Japoniei, autoritățile au emis alerte de inundații pentru mai multe zone din prefecturile Kyoto și Osaka, după ce ploile abundente au umflat râurile.

Imagini difuzate de televiziunile locale au surprins râul Kamo din Kyoto ieșit din matcă, cu ape învolburate și încărcate cu aluviuni.

Agenția japoneză pentru Managementul Incendiilor și Dezastrelor a anunțat că peste 30 de locuințe au fost inundate în prefecturile Nara și Hiroshima, iar mai multe drumuri au fost avariate de viituri și alunecări de teren.

Curse feroviare anulate și mai multe zboruri perturbate

Vremea severă a afectat și transportul.

Mai multe curse feroviare au fost suspendate sau au înregistrat întârzieri, iar unele zboruri au fost perturbate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Autoritățile monitorizează evoluția celor două furtuni tropicale și le recomandă locuitorilor din zonele afectate să respecte avertizările emise și să evite deplasările în regiunile expuse riscului de inundații și alunecări de teren.

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