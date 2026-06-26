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Peste două milioane de oameni, evacuați în Japonia din cauza unui taifun. Taiwanul, paralizat de ploile torențiale

Autoritățile din Japonia au dispus evacuarea a peste două milioane de persoane, în timp ce taifunul Mekkhala se apropie de arhipelag.
Peste două milioane de oameni, evacuați în Japonia din cauza unui taifun. Taiwanul, paralizat de ploile torențiale
Sursa foto: captură video Facebook/Japan Daily
Oana Antipa
26 iun. 2026, 14:17, Știri externe
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Meteorologii au emis avertizări de inundații, alunecări de teren și furtuni puternice, relatează The Independent.

Sistemul tropical provoacă deja ploi torențiale și rafale puternice în Taiwan. Mai multe regiuni ale insulei au fost afectate de inundații, iar autoritățile au suspendat cursurile și activitatea unor instituții.

Japonia se pregătește pentru două taifunuri

Agenția meteorologică japoneză a anunțat că țara se pregătește pentru cel puțin două sisteme tropicale venite din Pacific.

Cel mai puternic dintre acestea este Mekkhala, care ar putea atinge uscatul în weekend. Vineri, la ora locală 11:00, furtuna se afla în largul insulei Kume, din prefectura Okinawa.

Sistemul se deplasa cu aproximativ 15 kilometri pe oră. Mekkhala s-a apropiat vineri de regiunea Amami, din prefectura Kagoshima.

Meteorologii estimează că furtuna ar putea avansa sâmbătă spre regiunea Kanto. În aceeași zonă ar putea ajunge și taifunul Higos.

Evacuări, zboruri anulate și trenuri suspendate

Agenția pentru gestionarea incendiilor și dezastrelor a anunțat că aproximativ 2,2 milioane de persoane au primit ordine de evacuare. Măsurile vizează 13 prefecturi din regiunile Kinki și Kyushu.

Ministerul Transporturilor a transmis că peste 200 de zboruri au fost anulate. De asemenea, zeci de servicii feroviare au fost suspendate.

Autoritățile au închis și mai multe autostrăzi, din cauza riscului de inundații și alunecări de teren.

În localitatea Seika, din prefectura Kyoto, a fost emis cel mai ridicat nivel de urgență. Decizia a fost luată după ce localnicii au semnalat producerea unei alunecări de teren.

Ploile afectează grav sudul Taiwanului

În Taiwan, ploile abundente au lovit regiunile Kaohsiung, Tainan și Pingtung. În unele zone rurale din Pingtung, precipitațiile au ajuns la aproximativ un metru de joi. Autoritățile din cele trei regiuni au închis vineri școlile și birourile.

În Tainan, inundațiile au dus la închiderea unei porțiuni din principala linie feroviară nord-sud.

Ploile au afectat și orașul Hsinchu, unde se află sediul TSMC, cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume. Școlile și birourile din Hsinchu au fost închise de la prânz. TSMC a anunțat că a luat măsuri preventive în toate unitățile sale din Taiwan. Compania a precizat că fabricile funcționează normal.

Ploile ar putea continua încă o săptămână

Meteorologii estimează că precipitațiile vor continua în Taiwan cel puțin încă o săptămână. Intensitatea acestora ar urma să scadă treptat.

Deși provoacă pagube și perturbări, ploile de taifun au și un rol important pentru Taiwan. Insula depinde de sezonul taifunurilor de vară și toamnă pentru refacerea rezervelor de apă, după ierni de obicei secetoase.

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