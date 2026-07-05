Zece metode simple care pot reduce riscul de diabet

Cercetările recente arată că reducerea grăsimii viscerale, adică grăsimea abdominală profundă care înconjoară organele interne, joacă un rol important în prevenirea diabetului de tip 2.

Această grăsime este mai periculoasă decât cea aflată imediat sub piele, pentru că poate favoriza inflamația și rezistența la insulină.

Există însă mai multe măsuri care pot ajuta la reducerea acestei grăsimi și la îmbunătățirea sănătății metabolice, potrivit MediaFeed.

Iată 10 metode prin care îți poți reduce riscul de diabet, prin scăderea grăsimii viscerale.

Include antrenamentele de forță în rutina ta

Antrenamentele de forță pot avea un efect important asupra nivelului de grăsime viscerală.

Exercițiile cu greutăți sau alte forme de antrenament de rezistență, făcute de două până la patru ori pe săptămână, ajută la creșterea masei musculare.

Mai multă masă musculară înseamnă un metabolism mai activ, inclusiv în repaus, ceea ce poate contribui la arderea grăsimii viscerale.

Fă exerciții aerobice în mod regulat

Exercițiile aerobice sunt importante pentru reducerea grăsimii viscerale și pentru sănătatea inimii.

Mersul rapid, ciclismul sau înotul îmbunătățesc condiția cardiovasculară și pot ajuta la reducerea grăsimii abdominale atunci când sunt practicate constant.

Adoptă o dietă mediteraneană

Un stil alimentar de tip mediteranean este bogat în nutrienți și poate ajuta la reducerea grăsimii viscerale.

Această dietă se bazează pe legume, pește, ulei de măsline și cereale integrale, alimente care susțin sănătatea metabolică.

Ai grijă să consumi suficiente proteine

Un aport suficient de proteine este important pentru menținerea masei musculare și pentru reducerea grăsimii viscerale.

Un consum de cel puțin 100 de grame de proteine pe zi poate susține dezvoltarea masei musculare și metabolismul grăsimilor.

Dormi suficient și bine

Somnul de calitate este important pentru reducerea grăsimii viscerale și pentru scăderea riscului de diabet.

Somnul insuficient sau de slabă calitate este asociat cu acumularea grăsimii viscerale. De aceea, este recomandat un somn odihnitor de 7 până la 9 ore pe noapte.

Ține stresul sub control

Stresul cronic poate contribui, în timp, la acumularea grăsimii viscerale.

Tehnici precum yoga, meditația sau exercițiile de respirație profundă pot ajuta la reducerea stresului și la gestionarea mai bună a acestuia.

Măsoară-ți circumferința taliei

Circumferința taliei poate arăta mai clar schimbările legate de grăsimea viscerală decât simpla măsurare a greutății.

Măsurarea regulată a taliei te poate ajuta să urmărești progresul și să îți ajustezi stilul de viață atunci când este nevoie.

Hidratează-te corespunzător

Hidratarea are un rol important în procesele metabolice și în reducerea grăsimii corporale.

Consumul suficient de apă susține digestia, ajută la controlul apetitului și poate contribui la scăderea grăsimii corporale.

Limitează alimentele procesate

Alimentele procesate conțin adesea cantități mari de grăsimi nesănătoase și zaharuri, care pot favoriza acumularea grăsimii viscerale.

Alege alimente integrale, cât mai puțin procesate, pentru o dietă mai echilibrată și pentru reducerea depozitelor de grăsime dăunătoare.

Fă controale medicale regulate

Controalele medicale de rutină pot ajuta la monitorizarea sănătății metabolice și la depistarea timpurie a riscului de diabet.

Analizele și screeningurile regulate permit intervenții la timp și recomandări adaptate fiecărei persoane.