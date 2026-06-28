O anumită grupă sanguină pare să prezinte un risc mai ridicat de diabet de tip 2

Concluzia aparține unui amplu studiu de tip „umbrella review”, care a evaluat dovezile existente privind legătura dintre grupele de sânge și diverse boli.

Ce arată datele

Analiza, realizată de o echipă coordonată de epidemiologul Fang-Hua Liu de la China Medical University, indică faptul că persoanele cu grupa de sânge B, indiferent dacă sunt Rh pozitiv sau negativ, au un risc cu aproximativ 28% mai mare de a dezvolta diabet de tip 2 față de persoanele cu grupe non-B, scrie Science Alert.

Deși procentul nu este foarte ridicat, cercetătorii subliniază că acesta poate deveni relevant atunci când este combinat cu alți factori de risc cunoscuți, precum alimentația nesănătoasă, sedentarismul sau excesul ponderal.

Studiul a inclus 51 de revizuiri sistematice cu meta-analize, care au analizat aproximativ 270 de posibile asocieri între grupele de sânge ABO, factorul Rh și diferite afecțiuni. Cercetătorii au supus fiecare asociere unor teste statistice stricte, pentru a elimina rezultatele slabe, inconsistente sau influențate de erori metodologice.

„Am recalculat fiecare asociere și am identificat o singură relație susținută de dovezi convingătoare: cea dintre grupa de sânge B și riscul de diabet de tip 2”, au precizat autorii studiului.

Un risc mai mic decât alți factori

Specialiștii atrag atenția că riscul asociat grupei de sânge B este modest în comparație cu alți factori.

De exemplu, consumul zilnic a 50 de grame de carne procesată poate crește riscul de diabet de tip 2 cu 37%, iar un stil de viață sedentar îl poate dubla. Obezitatea rămâne unul dintre cei mai importanți factori de risc.

Cercetarea nu a analizat mecanismele biologice care ar putea explica această legătură, însă studii recente sugerează că microbiomul intestinal ar putea juca un rol.

Rezultatele indică faptul că există o asociere reală, dar limitată, între grupa de sânge B și diabetul de tip 2, care poate fi luată în considerare în evaluarea riscului individual.

Totodată, studiul evidențiază necesitatea unor cercetări mai riguroase pentru a clarifica modul în care grupa de sânge influențează sănătatea.