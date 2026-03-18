Prima pagină » Sănătate » Ministerul Sănătății crește bugetul pentru screening și prevenție. Anumite programe vor fi extinse

Ministerul Sănătății crește bugetul pentru screening și prevenție. Anumite programe vor fi extinse

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o creștere semnificativă, cu 300 de milioane de lei, a bugetului pentru programele naționale de screening și prevenției.
Ministerul Sănătății crește bugetul pentru screening și prevenție. Anumite programe vor fi extinse
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
18 mart. 2026, 09:27, Știrile zilei

Bugetul pentru programele naționale de sănătate dedicate screeningului și prevenției ajunge în 2026 la 1,2 miliarde lei, față de 900 de milioane lei în 2025, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Într-o postare pe Facebook în care ministrul a precizat sumele alocate prevenției, el afirmă că este o creștere clară, necesară și asumată. Rogobete anunță că anumite programe de screening vor fi extinse.

„De ce? Pentru că știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată.

Extindem programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal. În același timp, facem un pas major în screeningul neonatal: de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene. Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață.

Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate”, a transmis ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a mai precizat că, în paralel, ministerul pe care îl conduce susține dezvoltarea ambulatoriilor, rolul medicilor de familie și se construiesc primele programe naționale finanțate predictibil, sustenabil, direct din bugetul de stat pentru această componentă esențială.

„Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd”, concluzionat ministrul Sănătății.

 

