Prioritățile lui Cseke Attila la Ministerul Sănătății

MInisterul Sănătății anunță, luni, preluarea mandatului de ministru interimar de către Cseke Attila Zoltan, precizând și care sunt prioritățile acestuia.
Laura Buciu
27 apr. 2026, 17:42, Politic

În perioada următoare, prioritățile lui Cseke Attila vizează investițiile din Sănătate, în special cele finanțate prin PNRR.

Potriit MS, fiecare proiect va fi analizat împreună cu specialiștii din minister, astfel încât să fie făcuți pași importanți și fondurile europene să rămână în țară.

O altă prioritate este analizarea și accelerarea actelor normative aflate deja pe circuitul de avizare interministerială pentru ca măsurile începute să poată fi finalizate și aplicate cât mai repede.

Salarizarea personalului medical pe criterii de performanță în noul proiect de lege a salarizării unitare este o altă prioritate a ministrului interimar Cseke Attila.

„Ideea este simplă și corectă – cei care muncesc mai mult, care salvează vieți, care operează mai mult și obțin rezultate, trebuie să fie plătiți mai bine. Dacă perioada de interimat va permite, acest demers va fi susținut”, potrivit unei postări al Ministerului Sănătății, pe pagina de Facebook.

Cseke Attila a preluat mandatul de la Alexandru Rogobete, care a demisionat din Guvern, în urma deciziei PSD de a nu mai susține Guvernul condus de Ilie Bolojan.

