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43 de proiecte din sănătate continuă cu fonduri PNRR. Ministerul Sănătății anunță noi investiții

Ministerul Sănătății a semnat, în perioada 2-5 iunie, 43 de acte adiționale pentru prelungirea unor contracte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul componentelor Sănătate și Transformare Digitală.
43 de proiecte din sănătate continuă cu fonduri PNRR. Ministerul Sănătății anunță noi investiții
Sursa foto: Facebook/Ministerul Sănătății
Oana Antipa
05 iun. 2026, 14:51, Social
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Potrivit ministerului, măsura are ca scop finalizarea investițiilor aflate în derulare și accelerarea modernizării infrastructurii medicale și a serviciilor digitale din sistemul sanitar.

Investiții în spitale, ATI și servicii medicale locale

Printre proiectele pentru care au fost prelungite contractele se numără modernizarea și dotarea unui ambulatoriu de specialitate, inclusiv cu echipamente de imagistică medicală, precum și extinderea și echiparea unei secții de terapie intensivă pentru nou-născuți.

De asemenea, 13 centre comunitare integrate vor continua să beneficieze de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor medicale și sociale oferite la nivel local.

Ministerul Sănătății susține că aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea accesului la servicii medicale și la creșterea calității îngrijirii pacienților.

Digitalizarea rămâne prioritară

Cea mai mare parte a proiectelor vizează transformarea digitală a sistemului de sănătate. Astfel, 24 de spitale vor continua implementarea unor sisteme informatice moderne, a soluțiilor de interoperabilitate și a măsurilor de securitate cibernetică.

Totodată, alte patru instituții administrative din domeniul sănătății vor beneficia de investiții pentru modernizarea infrastructurii IT la nivel central și județean.

Potrivit ministerului, proiectele urmăresc creșterea eficienței administrative și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale.

Sănătatea reprezintă unul dintre domeniile finanțate prin PNRR, program prin care România beneficiază de fonduri europene pentru modernizarea infrastructurii publice și digitalizarea serviciilor.

Autoritățile încearcă să accelereze implementarea proiectelor aflate în derulare, în condițiile în care investițiile finanțate prin PNRR trebuie finalizate în termenele asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

Ministerul Sănătății afirmă că prelungirea contractelor va permite continuarea unor investiții cu impact direct asupra pacienților și personalului medical.

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