Prima pagină » Social » Milioane de lei din PNRR pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea spitalelor

Milioane de lei din PNRR pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea spitalelor

Ministerul Sănătății a plătit, în perioada 13-17 iulie, peste 29 de milioane de lei pentru proiecte care vizează digitalizarea spitalelor, reducerea infecțiilor nosocomiale și dezvoltarea cabinetelor de medicină de familie și a centrelor comunitare integrate.
Milioane de lei din PNRR pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea spitalelor
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iul. 2026, 11:56, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministerul Sănătății a anunțat, vineri, că a efectuat plăți în valoare totală de 29.138.876,28 lei, în perioada 13-17 iulie 2026, pentru proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Fondurile au fost direcționate către investiții destinate modernizării sistemului public de sănătate, inclusiv pentru digitalizarea spitalelor și a instituțiilor sanitare, reducerea infecțiilor asociate actului medical și dezvoltarea cabinetelor de medicină de familie și a centrelor comunitare integrate.

Potrivit ministerului, au fost finanțate proiecte derulate de spitale, direcții de sănătate publică, servicii de ambulanță, autorități locale și cabinete de medicină de familie din întreaga țară.

„Fiecare plată înseamnă un proiect care merge înainte și investiții care ajung mai repede acolo unde este nevoie de ele: în spitale, în cabinetele medicilor de familie și în serviciile medicale de care beneficiază pacienții”, a transmis Ministerul Sănătății.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Un fost ministru de Finanțe spune câți bani a cheltuit România pentru ucraineni și explică pierderile provocate de război
Gandul
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 8.000 de euro. Terenul are 2320 de metri pătrați
Cancan
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport
Victor Ciutacu și alți trei lucrători la RTV, condamnați la daune-record pentru dezinformările despre spitalul ridicat din donații de „Dăruiește Viață”
Libertatea
Herpangina la copii: ce este, cum se manifestă și când trebuie să ajungi cu cel mic la medic. Infecția e periculoasă pentru copii
CSID
Renault aduce 9 modele în Rabla 2026. Care este cea mai ieftină ofertă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da