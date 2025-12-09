Care sunt recomandările ANCOM pentru livrarea coletelor în perioada sărbătorilor. Obligațiile furnizorilor și ale expeditorilor

Volumul trimiterilor poștale și al achizițiilor online crește semnificativ în perioada sărbătorilor, ceea ce poate duce la întârzieri sau deteriorări ale trimiterilor, preconizează oficialii ANCOM, care vine în sprijinul expeditorilor și destinatarilor cu un set de recomandări privind ambalarea, etichetarea și termenele de livrare și reamintește obligațiile legale ale furnizorilor de servicii poștale, pentru a se asigura că surprizele ajung la timp și în stare perfectă.

Ambalarea și etichetarea coletelor

Potrivit oficialilor ANCOM, pentru o ambalare și etichetare corecte, este necesar ca expeditorul să consulte condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale ale furnizorului de astfel de servicii. Anumiți furnizori pun la dispoziție ghiduri detaliate privind ambalarea bunurilor fragile sau care necesită manipulare specială (electronice, sticlă, produse cosmetice etc.). Este indicată, de exemplu, folosirea unor etichete sugestive, precum Fragil, pe care furnizorul este obligat să le recunoască și să le respecte dacă acestea corespund normelor tehnice.

Legislația din domeniul serviciilor poștale permite furnizorului să verifice dacă trimiterea este ambalată corespunzător și, în caz contrar, să refuze colectarea. În același timp, furnizorul de servicii poştale este obligat să accepte trimiterea dacă ambalajul folosit de expeditor corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare, arată ANCOM.

Reguli speciale de transport pentru produsele alimentare

În ceea ce privește produsele alimentare, acestea necesită o atenție sporită, existând reguli speciale de transport și depozitare stabilite, de exemplu, de norme din domeniul sanitar-veterinar. În funcție de natura bunurilor, există chiar interdicția de a fi transportate. De regulă, furnizorii nu acceptă livrarea unui colet care conține produse perisabile. În cazul expedierii unui produs neacceptat la transport, aceștia nu au răspunderea legală pentru eventuale deteriorări sau distrugeri, arată reprezentanții ANCOM.

Astfel, dacă expeditorul alege să trimită produse alimentare, este esențial ca acestea să nu fie perisabile și, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, să nu producă pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate de furnizorul de servicii poștale sau celorlalte bunuri expediate.

Termene de livrare în perioada sărbătorilor

Dat fiind numărul mare de trimiteri poștale din perioada sărbătorilor și programul de lucru adaptat al curierilor, termenul de livrare poate fi afectat.

Astfel, pentru a evita neplăcerile, este recomandată transmiterea coletelor mai devreme decât în mod obișnuit.

Ce trebuie să facă furnizorii de servicii poștale

Furnizorii de servicii poștale au obligații clare stabilite de lege, reamintește ANCOM.

Livrarea se face numai destinatarului sau persoanei autorizate. Predarea se poate face la orice recipient (de exemplu, cutie poștală, sistem automat de livrare), la adresa indicată de expeditor sau la punctul de contact deservit de personal (după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale), în funcție de tipul de serviciu poștal ales de expeditor.

Potrivit ANCOM, furnizorii de servicii poștale au obligația de a informa destinatarii (de regulă, prin SMS/e-mail) despre faptul că urmează să primească o trimitere poștală atunci când livrarea se realizează la un sistem automat de livrare. Totuși, de cele mai multe ori, aceștia informează destinatarii pentru toate modalitățile de livrare.

Dacă destinatarul nu este la adresa indicată sau nu a ridicat trimiterea poștală din sistemul automat de livrare, furnizorul are obligația de a păstra trimiterea în vederea predării la un punct de lucru și totodată de a aviza (a anunța) în prealabil destinatarul despre cum va putea intra în posesia trimiterii poștale.

Potrivit legii, furnizorii trebuie să încerce livrarea trimiterii poștale cel puțin o dată, deși, în practică, mulți asigură și a doua încercare de livrare.

Ce, cum și unde se poate reclama