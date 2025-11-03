Livratorii străini din România vor avea sindicat. BNS: Munca trebuie respectată, indiferent de cine o face

Reacția vine după incidentul petrecut sâmbătă, când un curier de cetățenie srilankeză a fost bătut și scuipat pe o stradă din Popești-Leordeni, în județul Ilfov. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, victima, un tânăr de 24 de ani, a fost atacată în urma unei șicanări în trafic, iar agresorii – o femeie de 23 de ani și un minor de 17 ani – au fost identificați.

„Astfel de comportamente sunt inadmisibile și contravin valorilor fundamentale ale unei societăți care respectă munca, demnitatea și drepturile omului”, a comunicat Blocul Național Sindical (BNS). Organizația „dezaprobă cu fermitate orice formă de agresiune la adresa lucrătorilor, fie ei români sau străini, și atrage atenția că munca trebuie respectată, indiferent de domeniu sau de forma contractuală”.

Tot mai mulți livratori, victime ale urii

Cazul de la Popești-Leordeni nu este un incident izolat în România. În ultimele luni, mai mulți livratori au fost victime ale unor acte de violență. Seria acestor incidente a început după mesajul publicat în august de vicepreședintele AUR, Dan Tanasă, care îi îndemna pe români să „refuze comanda dacă nu e livrată de un român”. Mesajul, considerat de organizațiile sindicale și de drepturile omului ca fiind instigator la ură, a vizat direct cei peste 130.000 de muncitori extracomunitari din România.

La scurt timp, au avut loc mai multe atacuri asupra livratorilor străini din România. Printre aceștia se numără un tânăr din Bangladesh, agresat în București, un livrator nepalez care a ajuns în comă la Cluj-Napoca după ce a fost lovit cu un obiect contondent și un livrator de la Glovo bătut de un fost deținut.

Sindicat pentru lucrătorii din platformele digitale

BNS a anunțat că „oferă asistență juridică și sprijin gratuit în situații de abuz, hărțuire sau violență pentru toți lucrătorii din economia digitală – livratori, șoferi, colaboratori ai platformelor”. Organizația, care reprezintă peste 30 de federații sindicale din diverse ramuri ale economiei, a înființat un grup de inițiativă pentru lansarea unui sindicat dedicat: Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale, menit să-i ajute pe cei care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo sau Wolt.

„Cei care aleg să devină membri ai noii structuri sindicale vor beneficia de reprezentare, sprijin și protecție în fața platformelor și a autorităților, dar și de o voce comună în lupta pentru condiții de muncă echitabile și demne”, au precizat reprezentanții BNS, care „solicită toleranță zero pentru violență”.

Un sindicat le-ar putea garanta celor care muncesc prin aplicații venituri corecte și transparente, asigurare de sănătate și pensie, timp de odihnă și siguranță la locul de muncă.