Procurorul Dan Voinea: Dosarul Mineriadei stă sub prescripţia imprescriptibilității

Pentru a nu se crede că avem o „versiune nouă”, încă una, asupra evenimentelor de atunci, am lăsat interviul, așa cum s-a desfășurat. Singurele intervenții au fost făcute la subtitluri.

1000 de Minerii au fost duşi pe Antiaeriană

Rep: Dar cum a fost cu atacul din Piaţa Universităţii?

Voinea: Cât priveşte aceste episod, chiar şi acesta este bine documentat în acel dosar. Minerii au fost doar masă de manevră.

Rep: Din ce mai ştiţi, minerii atunci, fie şi o parte dintre ei au fost cazaţi cumva şi la hotelul garnizoanei, de pe strada Cobălcescu?

Voinea: Nu, nu. Doar cei de care am pomenit mai înainte, cei de la hotelul Bucureşti.

Rep: Ne-aţi spus că mulţi au fost băgaţi în unităţi militare…

Voinea: De cei 1000… da au fost duşi la armata 1, de pe Antiaeriană. Băgaţi în drepturi militare şi li s-a dat şi uniforme militare. Iar asta, ca să fie folosiţi practic, ca o forţă paramilitară.

Rep: E adevărată şi legenda cu cei de la IMGB care aveau, în piaţă bîte confectionate?!

D.Voinea: Chestia asta, cu bîtele s-a practicat şi la Revoluţie. La Timişoara, în decembrie 1989. Şi nu mai cu aşa ceva,ci şi cu lopeţi.

Rep: Credeţi că ceea ce s-a întîmplat în iunie 1990 este sfîrşitul „răfuielii” din decembrie 1989? Pentru cei care se băteau, atunci, totul este pentru Putere. Putem să afirmăm oficial aşa ceva?

Voinea: Mai curând este o continuare de facto, a celei stări, din decembrie 1989. Sincer a fost si este asa ceva: dar nucleul Puterii a fost tot vechea gardă; cea comunistă!

Şi da; toat aceea a rămas la putere; chiar sub forma unor paride, indiferent de denumirea avută. Şi care au reuşit să reziste în timp, prin diferite politici economice!

Aceste dosare au fost făcute ca urmare a presiunilor făcute de către Asociaţia 21 Decemebrie; a domnului Mărieş

Rep: Care mai este opinia dumneavoastră legată de existenţa acelei asociaţii, condusă de către domnul Ene?

Voinea: Da, acest domn s-a erijat în preşedintele acestei asociaţii a victimelor mineriadelor, iar asta în condiţiile în care nu arată în mod concret ce a făcut domnia sa. Unde a acţionat, căci nu apare!

Rep: Da, dar vedeţi că sunt mulţi, chiar din presă, care susţin că… dacă acest domn nu exista… nu ar fi existat aceste dosare?!

Voinea: Nu, aceste dosare s-au făcut ca urmare a presiunilor făcute de către Asociaţia 21 Decembrie, condusă de către domnul Mărieş. Acesta împreună cu alţi membrii ai asociaţiei au venit la Procurorul General, de atunci, generalul Joarjă şi au lăsat memoriile în baza cărora eu unul am demarat acest dosar.

De la Ene nu am avut niciodată, nici un sprijin… nci măcar pentru el, deşi l-am chemat de mai multe ori să lămurim în ce împrejurări acesta fusese rănit. Iar asta, spre deosebire de Mărieş care venea săptămînal. Cu martori şi cu documente. Ba mai mult chiar, Mărieş a fost şi arestat.

Dosarul mineriadei stă sub prescripţia „imprescriptibilităţii”

Rep: Credeţi că acest dosar al Mineriadelor va fi vreo dată soluţionat?

D.Voinea: Dosarul va trebui să primească o soluţie finală, în cele din urmă. Încadrarea juridică şi aici, dar şi la Revoluţie sunt „crime împotriva umanităţii”; care sunt impescriptibile. Aici victimile sunt victime căzute sub puterea adversarului politic. Deci nu avem parte de victime ale unui abuz de drept comun.

Aşa că, dosarul acesta va „tot staţiona”, pînă nu se va stabili concret cu nume şi prenume totul. Deci da, are mari şanse a mai sta.

Personal cred că acest dosar este rezolvat; iar acel jurnal spune cu subiect şi predicat cine a condus represiunea. Iar de acolo în jos, e de ajuns doar să vezi ordinele care s-au dat şi cine le –au pus, în practică.

Rep: Totuşi, nu credeţi că şi-n acest dosar vom avea parte de punerea în practică a celebrei replici: „Moldova nu este a mea, ci a urmaşilor…urmaşilor noştrii…”?!

Voinea: Acolo este vorba de conducătorul statului…

Rep: Şi aici… nu tot de conducător este vorba?!I. Iliescu era conducător la acel moment…

Voinea: Exact era preşedinte. G.Voican era în bordul de conducere al statului… Cu toate acestea nu aş merge pe acest exmplu, din piesa lui Delavrancea; nu de alta, dar grupul de putere de la Revoluţie şi mineriadă, nu a făcut altceva decât a-şi perpetua puterea… ca un bun personal. Mă refer la „puterea politică”.

Nu pentru ţară, ci pentru ei… Lucru care, ulterior…s-a văzut atât de bine. În prezent, noi ducem lipsă de un conducător . Unul„natural” şi care să reprezinte poporul român; nu unul impus!