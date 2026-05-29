Ipoteza șoc a generalului Dan Voinea: I.P. Culianu a fost o victimă colaterală a Revoluţiei din ’89, dar şi a Mineriadei

Fostul procuror general Dan Voinea, unul dintre protagoniştii „cenzuraţi”, fără voia sa, a lansat o ipoteză şoc: I.P. Culianu ar fi fost omorât de gruparea „Şoimilor”.

Asta după ce în ultimul timp, în spaţiul public s-au vânturat tot felul de ipoteze legate de dispariţia bruscă şi violentă a celui care a fost Ioan Petru Culianu. TVR a realizat pe acest subiect şi o mini-serie de filme documentare în care s-a încercat să se facă lumină asupra acestei teme.

„Realizatoarea acelor episoade legate de dispariţia domnului Culianu mi-a transmis verbal că a fost cenzurat punctul meu de vedere pe tema asta, dar din motive independente de voinţa ei”, şi-a început „spovedania publică” omul care a iniţiat şi „construit” dosarul Mineriadei din 1990, generalul (r) Dan Voinea.

La întrebarea dacă „moartea lui I.P. Culianu a fost un gest premergător Mineriadei sau doar o reglare de conturi, una la un alt nivel”, fostul general a declarat, în exclusivitate, următoarele:

„Din punctul meu de vedere, Culianu a fost o victimă a represiunii postdecembriste. Iar asta pentru că profesorul Culianu a intrat în posesia mai multor casete, aşa cum reieşea din articolele publicate de domnia sa într-un ziar pentru românii din America acelor timpuri.

Din articole reieşea ideea că va da românilor un răspuns clar despre ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989. Şi da, martorii audiaţi atunci confirmă in corpore faptul că tocmai atunci el lucra la respectivul material.

Imediat după ce au apărut articolele în presa din America, Culianu a participat şi la o întâlnire a românilor de acolo, din Chicago. Totul se întâmpla chiar cu două săptămâni înainte de a fi fost asasinat.

Acolo a fost ameninţat pe faţă cu moartea de un grup proaspăt venit atunci în Chicago. Aceştia au fost identificaţi ca făcând parte din fosta flotilă prezidenţială, o grupare autointitulată «Şoimii».”

Fostul procuror general militar al României a continuat dezvăluirile.

„Poliţia din Chicago a făcut aceste cercetări şi identificări după moartea lui Culianu. Iar toate acestea trebuiau să continue, pe planul cercetărilor şi identificărilor, chiar şi aici, în România”, a spus Voinea.

Cu toate acestea, cercetările ulterioare nu au mai fost continuate, iar Dan Voinea are propriul său răspuns:

„Aici ar trebui văzut unde este materialul trimis de partea americană, căci se pare că a dispărut. Asta pe de o parte. Pe alt segment al subiectului amintesc şi că aceşti piloţi îşi făcuseră la data respectivă o firmă de curierat aerian. Cert este faptul că poliţia americană ajunsese la această concluzie: Culianu a fost asasinat de către un român, unul cunoscut şi care nu ar fi ridicat semne de întrebare. Cel puţin aşa a reieşit din declaraţia secretarei lui Culianu de la acel timp, care a dat o descriere amănunţită asupra felului în care ar fi arătat asasinul profesorului.”

Întrebarea care persistă şi la această oră, fiindcă dispariţia lui I.P. Culianu intră la capitolul omoruri iar aceste fapte nu se prescriu, este următoarea: Cum se face că nici până azi acestui personaj enigmatic justiţia internaţională nu i-a putut veni de „hac”?

Varianta lui Voinea sună astfel:

„Simplu… a fost şi este protejat. Aceste fapte s-au petrecut atunci şi acolo. Iar toate acestea intră cu siguranţă la subiectul legat de Revoluţie, dar şi de Mineriadă, ca o victimă colaterală.”

Reamintim faptul că dosarul Mineriadei din iunie 1990 a fost returnat procuraturii militare. La fel şi cel legat de Revoluţia din Decembrie 1989.