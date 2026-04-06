Guvernul britanic încearcă să atragă startup-ul AI Anthropic pentru extinderea operațiunilor în Londra

Oficiali din Departamentul britanic pentru Știință, Inovație și Tehnologie au pregătit mai multe propuneri pentru compania cu sediul în San Francisco. Planurile includ extinderea biroului din Londra și posibilitatea unei listări duale la bursă în Marea Britanie și Statele Unite. Propunerile ar urma să fie prezentate directorului executiv al Anthropic, Dario Amodei, în timpul unei vizite programate în Marea Britanie la sfârșitul lunii mai, mai transmite Financial Times.

Tensiuni între companie și Pentagon

Interesul Londrei pentru companie a crescut după un conflict recent între Anthropic și Departamentul Apărării al SUA. Autoritățile americane au considerat startup-ul un posibil risc pentru lanțul de aprovizionare, după ce compania a refuzat să renunțe la anumite restricții privind utilizarea tehnologiei sale în operațiuni militare. Președintele Donald Trump a criticat public decizia companiei. El a afirmat că Statele Unite nu vor permite unei companii „woke” să dicteze modul în care armata americană își desfășoară operațiunile.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, i-a transmis directorului Anthropic că orașul ar putea oferi un mediu stabil și favorabil inovației pentru dezvoltarea tehnologiei AI. Demersul face parte dintr-o strategie mai amplă prin care guvernele încearcă să își dezvolte propriile capacități în domeniul inteligenței artificiale. Autoritățile britanice recunosc că nu au încă un competitor local puternic pentru marile laboratoare americane de AI. Din acest motiv încearcă să construiască parteneriate cu aceste companii.

Investiții în cercetare și dezvoltare AI

În acest context, Marea Britanie a anunțat recent crearea unui laborator de cercetare în inteligență artificială susținut de stat. Proiectul, evaluat la aproximativ 40 de milioane de lire sterline, ar urma să sprijine cercetarea în domenii precum știința, medicina sau transportul. Anthropic are în prezent aproximativ 200 de angajați în Marea Britanie, dintre care 60 sunt cercetători. Compania l-a numit anul trecut pe fostul premier britanic Rishi Sunak consilier senior. În același timp, alte companii americane își extind prezența în Londra. OpenAI a anunțat recent că orașul va deveni cel mai mare centru de cercetare al său din afara Statelor Unite. Google continuă, de asemenea, să își dezvolte infrastructura AI în capitala britanică. Campusul de aproximativ un miliard de lire construit în zona King’s Cross este un bun exemplu în acest domeniu.

Posibilă listare la bursă

Demersurile guvernului britanic coincid cu planurile Anthropic de a lansa o ofertă publică inițială (IPO) posibil chiar în acest an. Oficialii britanici speră că o extindere a companiei în Londra ar putea consolida poziția Regatului Unit în competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.