Pentagon: Statele Unite au cheltuit 29 de miliarde de dolari în războiul cu Iran

Costurile implicării militare a Statele Unite în conflictul cu Iran au ajuns la aproximativ 29 de miliarde de dolari, potrivit datelor prezentate de Pentagon în Congresul american, transmite Euronews.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
13 mai 2026, 08:04, Știri externe
Suma este cu aproape 4 miliarde de dolari mai mare decât estimarea anunțată în urmă cu două săptămâni și alimentează tot mai multe îngrijorări legate de costurile războiului și de diminuarea stocurilor de armament ale armatei americane, mai arată Euronews.

Cheltuieli uriașe pentru muniții și echipamente militare

Potrivit oficialilor Pentagonului, o mare parte din bani a fost folosită pentru înlocuirea munițiilor și repararea echipamentelor militare afectate în regiune. Controlorul financiar al Pentagonului, Jay Hurst, a precizat că estimarea actuală nu include costurile pentru reconstrucția sau repararea bazelor militare americane avariate în Orientul Mijlociu. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a fost audiat timp de mai multe ore în Congres și a fost criticat atât de democrați, cât și de republicani.

Congresul american cere explicații privind stocurile de arme

Mai mulți parlamentari și-au exprimat îngrijorarea privind capacitatea armatei americane de a susține un conflict de lungă durată. Republicanul Ken Calvert a avertizat că războiul cu Iran ar putea afecta pregătirea militară pe termen lung a Statele Unite. „Persistă întrebări legate de capacitatea noastră de a menține resurse suficiente pentru un conflict major”, a declarat acesta. Pete Hegseth a respins însă afirmațiile potrivit cărora stocurile de muniție ar fi aproape epuizate. „Contest caracterizarea conform căreia munițiile sunt epuizate. Nu este adevărat”, a spus oficialul american. În același timp, el a confirmat că administrația Donald Trump încearcă să accelereze producția de armament.

Washingtonul spune că are „planuri de escaladare”

Întrebat despre strategia administrației americane pentru încheierea conflictului, Pete Hegseth a declarat că Washingtonul are „un plan de escaladare, dacă va fi necesar”. Oficialul nu a oferit însă detalii suplimentare despre eventualele opțiuni militare sau diplomatice. Discuțiile privind o posibilă ieșire din conflict au întâmpinat dificultăți în Congres, unde tot mai mulți parlamentari cer clarificări privind obiectivele administrației americane în regiune.

