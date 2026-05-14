Prima pagină » Știri externe » Trump și Xi Jinping au început negocierile decisive de la Beijing. Comerțul, Iranul și Taiwanul, pe agenda discuțiilor

Trump și Xi Jinping au început negocierile decisive de la Beijing. Comerțul, Iranul și Taiwanul, pe agenda discuțiilor

Donald Trump și Xi Jinping au început joi, la Great Hall of the People, una dintre cele mai importante runde de discuții bilaterale din ultimii ani, transmite Euronews.
Trump și Xi Jinping au început negocierile decisive de la Beijing. Comerțul, Iranul și Taiwanul, pe agenda discuțiilor
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
14 mai 2026, 06:52, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Liderul american a declarat, la începutul întâlnirii, că relația dintre cele două state va deveni „mai bună ca niciodată”. „Este o onoare să fiu aici. Este o onoare să vă fiu prieten, iar relația dintre China și SUA va fi mai bună ca niciodată”, i-a spus Trump liderului chinez. La rândul său, Xi Jinping a afirmat că Beijingul și Washingtonul trebuie să fie „parteneri, nu rivali”. „O relație stabilă China-SUA este benefică pentru întreaga lume. Cooperarea avantajează ambele părți, în timp ce confruntarea dăunează tuturor”, a mai declarat liderul chinez, citat de Euronews.

Primirea oficială de la Beijing

Donald Trump a fost primit cu ceremonie oficială pe covorul roșu de către Xi Jinping, în cadrul unei vizite de stat care se desfășoară între 13 și 15 mai. O fanfară militară chineză a interpretat imnurile celor două țări, în timp ce tunurile ceremoniale au tras salve de onoare. Cei doi lideri au trecut apoi în revistă garda militară, în timp ce copii agitau steaguri americane și chineze și scandau mesaje de bun venit. Xi Jinping s-a întâlnit și cu alți oficiali americani prezenți la summit, inclusiv cu secretarul Apărării Pete Hegseth și secretarul de stat Marco Rubio.

Comerțul și Iranul domină agenda

Vizita are loc într-un moment delicat pentru relațiile economice dintre cele două state. Războiul comercial relansat de administrația Trump a afectat puternic schimburile comerciale dintre SUA și China și a forțat numeroase companii să își reorganizeze operațiunile. Trump a declarat înaintea summitului că principalul obiectiv este obținerea unor acorduri comerciale prin care China să cumpere mai multe produse agricole și aeronave americane. Pe agenda negocierilor se află și războiul din Iran, tensiunile din Strâmtoarea Ormuz, precum și situația din Taiwan.

Mari lideri din business, prezenți în delegația americană

Președintele american a fost însoțit la Beijing de mai mulți directori executivi importanți din tehnologie și industrie. Din delegația americană fac parte, printre alții, Jensen Huang, Elon Musk și Tim Cook, dar și reprezentanți ai companiilor Meta, Visa, JPMorgan Chase și Boeing. Programul vizitei include și o deplasare la Temple of Heaven, unul dintre cele mai importante situri istorice ale Chinei, precum și un banchet oficial organizat de autoritățile chineze.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Vin zile grele pentru vatmanii STB. De ce vrea Primăria Capitalei să-i transforme în șoferi de autobuz. „Pe unii dintre ei îi mai salvează pensia”
Gandul
Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Xi Jinping îl amenință pe Donald Trump că Taiwanul rămâne linia roșie care poate declanșa un conflict major între cele două puteri
Libertatea
Icre mănăstirești. Cum le prepară Maica Marina de la Mănăstirea Saon
CSID
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor