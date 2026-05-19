S-a decis: E pregătit planul pentru demolarea blocului din Rahova devastat de explozie

Au trecut exact șapte luni și două zile de la devastatoarea explozie din blocul de locuințe din Rahova, iar incertitudinea dată de lipsa soluțiilor se pare că este pe cale să se sfârșească.

Potrivit unor surse apropiate dosarului, a fost elaborat un plan pentru demolarea imobilului grav afectat de deflagrație.

La această oră, specialiști în construcții discută cu reprezentanți ai asociației de proprietari și ai primăriei despre pașii care urmează să fie făcuți.

Reamintim, deflagrația s-a produs pe două niveluri și a compromis puternic structura de rezistență a blocului, care a devenit, în câteva secunde, de nelocuit.

De atunci, viața celor care locuiau acolo a rămas suspendată într-o incertitudine chinuitoare.

Soluții de compromis și incertitudini în lanț

Soluțiile de compromis oferite de primărie nu țin de cald, iar pasarea responsabilităților nu face decât să decanteze incompetența autorităților relevante.

După ce emoțiile inițiale ale incidentului s-au calmat, oamenii au fost lăsați să se descurce singuri.

După analize îndelungate, Inspectoratul de Stat în Cosntrucții a decis că blocul din Rahova trebuie demolat, însă nici în privința acestui lucru, multă vreme, nu s-a știut nimic clar.

Informații de context

Ancheta derulată după explozia care a avut loc în 17 octombrie 2025 a scos la iveală faptul că existau semnale de alarmă cu o zi înainte, privitoare la un miros de gaz, însă nimeni nu a acționat (reținem echipa Distrigaz Sud care s-a deplasat la bloc în urma unor sesizări venite de la locatari, care a sistat alimentarea cu gaze a imobilului pe 16 octombrie, cu o zi înainte.

La ora 08:22, un apel la 112 semnalează același miros puternic de gaz.

La ora 08:29, un echipaj ISUBIF ajunge la fața locului, confirmă sesizarea, oprește alimentarea cu gaze și solicită intervenția distribuitorului. Echipajul rămâne la fața locului până la sosirea echipelor Distrigaz.

Aparent, situația părea rezolvată.

Vineri, 17 octombrie, ora 09:08 – explozia

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie puternică afectează blocul de locuințe din cartierul Rahova, distrugând parțial fațada și două niveluri ale clădirii. Etajul șase se prăbușește peste etajul cinci în câteva secunde. Imagini surprinse de camerele din apropiere arată cum trecătorii din fața blocului sunt luați prin surprindere de unda de șoc.

Distrigaz susține că vineri dimineață, după o nouă sesizare privind miros de gaz, echipele sale au constatat că sigiliul fusese rupt. Compania afirmă că nu a autorizat nicio firmă sau persoană fizică să îndepărteze sigiliul. Un locatar declară însă că sigiliul ar fi fost rupt de o firmă recomandată chiar de Distrigaz, care i-ar fi cerut 1.500 de lei pentru repornirea gazului.

Primele ore

IGSU activează planul roșu de intervenție. Bilanțul final al zilei: trei persoane decedate – printre care o femeie însărcinată – și 20 de victime, dintre care 15 transportate la spital.

Doi dintre răniți sunt copii, de 12 și 17 ani.

O a patra persoană va deceda ulterior la spital, din cauza rănilor.

Pompierii dispun evacuarea integrală a locatarilor.

Blocul avea 108 apartamente, cu peste 400 de persoane.

Un centru de asistență este deschis în incinta Liceului Dimitrie Bolintineanu din vecinătate, ale cărui geamuri fuseseră sparte de suflul exploziei.

Sâmbătă, 18 octombrie

Unul dintre răniți, un bărbat de 53 de ani cu arsuri extinse și multiple traumatisme, este transferat cu avionul SMURD la Spitalul Universitar din Graz, Austria.

Ceilalți 15 rămân în stare stabilă în spitalele din București.

Locatarii primesc permisiunea de a intra în apartamente pentru maximum 5-10 minute, pentru a-și recupera bunuri esențiale. Primăria Capitalei alocă 2,9 milioane de lei pentru cazare temporară și ajutor umanitar. Circa 82 de persoane sunt cazate în hoteluri partenere.

Duminică, 19 octombrie

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții, prezentat în ședința Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență, este clar: demolarea este singura variantă viabilă.

Documentul confirmă „gravitatea avariilor structurale” și stabilește că „utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă, construcția prezentând risc major de prăbușire”.

Consolidarea ar fi prea scumpă și riscantă.

Costurile ar putea depăși valoarea de înlocuire a clădirii, iar lucrările ar pune în pericol muncitorii, mai ales în cazul unui cutremur.

Experții recomandă și includerea în perimetrul de siguranță a tronsonului Liceului Dimitrie Bolintineanu din vecinătate.