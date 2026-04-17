Șase luni de la explozia blocului din Rahova. Persoanele afectate cer soluții: „Cu hainele de pe mine am rămas”

La șase luni de la explozia puternică la un bloc din Rahova, situația din teren rămâne neschimbată, potrivit mărturiilor locatarilor afectați. Oamenii spun că trăiesc încă din ajutoare și chirii temporare, fără perspective clare privind întoarcerea în locuințele lor.

„De schimbat nu s-a schimbat absolut nimic. Totul este la fel”, declară Iuliana Cicală, una dintre persoanele afectate de incident.

Femeia a povestit și despre momentul în care s-a produs explozia: „M-am așezat pe pat și în momentul acela s-a auzit o bubuitură. Am sărit practic cu blocul, am simțit o săritură în aer. Apoi încă o bubuitură care a aruncat toate draperiile, toate geamurile, ușile. Apoi apartamentul s-a umplut de un fum negru”.

Potrivit femeii, locatarii au fost nevoiți să se evacueze în grabă în urma exploziei, fără a lua obiecte personale.

În prezent, persoanele afectate locuiesc în chirii asigurate temporar prin intermediul unor ONG-uri și instituții publice. Deși la început a existat o mobilizare mai mare din partea autorităților, dar și din partea societății civile prin donații, aceștia atrag atenția că sprijinul este limitat în timp și insuficient

„Într-adevăr la început a fost mobilizare generală atât la Primăria Capitalei, DGSMB, Crucea Roșie, Salvați Copiii… s-au mobilizat și ne-au ajutat exemplar. Noi suntem cu chirie prin ONG-ul Habitat. Au fost donații, dar nu cât să pot să trimit copilul la școală. [Am primit – n.r.) o zi, două până am reușit să ne cumpărăm ceva”, a mai spus Iuliana Cicală.

În plus, femeia reclamă imposibilitatea recuperării bunurilor personale rămase în locuințe. „De recuperat din casă n-am recuperat absolut nimic. Cu hainele cu care am plecat pe mine, cu acelea am rămas”, mai spune aceasta.

Situația este complicată și în ceea ce privește actul educațional, în contextul în care unitatea de învățământ aflată în apropiere a fost afectată de deflagrație. Elevii sunt nevoiți să învețe în mai multe ture, cu program redus. „Copilul nu are ce învăța în două ore și jumătate. Nu are cum să se respecte o programă”, mai spune aceasta.

Tatăl adolescentei care a căzut de la etajul 7 la etajul 5: „Copilul a rămas paralizat, e în scaun”

Tatăl Alexandrei, adolescenta care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în timpul exploziei, trece în continuare prin clipe cumplite, spune tatăl fetei.

„Copilul a rămas paralizat, e în scaun (…) Nu se face nimic. Atâta tot venim, vorbim, plecăm mai departe și nu se întâmplă nimic, atâta tot. Ce să vă zic? Știri la televizor și atât. Fata a căzut de la șapte cu plafonul la cinci. Am avut noroc că era decât cea fata mare acasă, că noi mai avem două fetițe și erau la școală, că altfel era nenorocire”, a declarat tatăl Alexandrei.

Păgubiții sunt revoltați și spun că își doresc să intre în bloc pentru a-și recupera bunurile.

„Sunt proprietar. Eu vreau să intru să-mi recuperez bunurile. Și la mine la parter cel puțin se poate intra fără probleme. Nu a fost avariat absolut nimic, nici tabloul nu mi-a căzut, care este rezemat de un raft cu cărți. Casa mea este intactă”, a spus o locatară.

Explozia din Rahova

O explozie puternică s-a produs în data de 17 octombrie 2025 într-un bloc din Capitală de pe strada Petre Ispirescu, lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu, de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei.

În urma evenimentului, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

La sfârșitul lunii octombrie, trei persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute la persoane fizice şi juridice în cadrul dosarului penal întocmit în urma exploziei din Rahova.