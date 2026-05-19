Chelsea învinge Tottenham, la care Drăgușin a fost rezervă. Lupta pentru evitarea retrogradării în Premier League se va decide în ultima etapă

Chelsea Londra a învins marți seară pe Tottenham Hotspur cu scorul de 2-1, într-un meci disputat pe Stamford Bridge. Internaționalul român Radu Drăgușin a fost rezervă neutilizată. Astfel, decizia finală privind ultima echipă care va retrograda din Premier League urmează să se dea duminică.
sursă foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
20 mai 2026, 00:30, Sport
În urma acestei victorii, Chelsea urcă pe locul 8 în clasament, depășind pe Brentford. De cealaltă parte, Tottenham rămâne pe locul 17, la doar două puncte deasupra zonei retrogradării (ocupată de West Ham), fiind obligată să obțină un rezultat pozitiv în ultima rundă a sezonului.

Enzo Fernandez a deschis scorul pentru Chelsea în minutul 18. Andrey Santos a majorat ecartul gazdelor, în minutul 67, după o pasă a lui Fernandez.

Echipa lui Radu Drăgușin a redus din diferență în minutul 74, prin Richarlison.

Meciul s-a încheiat cu tensiune maximă, cu proteste din partea jucătorilor lui Tottenham la ultima fază a jocului, când centrarea atacantului Mathys Tel a fost prinsă de portarul gazdelor, Robert Sánchez.

După ce Arsenal a fost încoronată matematic campioană tot marți seară (după egalul lui Manchester City la Bournemouth), suspansul rămâne maxim la celălalt pol al clasamentului.

Tottenham se poate salva duminică, în ultima etapă a sezonului, dacă obține o remiză sau o victorie. În schimb, echipa va retrograda în eșalonul secund (Championship), dacă va pierde meciul de pe teren propriu cu Everton, iar West Ham va reuși să învingă pe Leeds.

