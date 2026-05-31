Intrigi, scrisori de dragoste și leacuri: secrete medievale dezvăluite de inteligența artificială

În adâncul arhivelor Bibliotecii Vaticanului, o carte misterioasă scrisă de mână, acoperită cu simboluri ciudate, zăcea necitită de peste 400 de ani, arată BBC.

Paginile sale criptice ascundeau aparent remedii secrete „pentru afecțiunile corpului uman”, conform unui text zgâriat în interiorul coperții.

Astfel de practici de vindecare erau ținute secrete la acea vreme, deoarece puteau atrage suspiciuni sau chiar acuzații de vrăjitorie.

Cunoscut sub numele de cifrul Borg, manuscrisul de 408 de pagini este în mare parte de neînțeles – codificat folosind 34 de simboluri obscure, cu câteva litere romane și o pagină de titlu scrisă în arabă.

Nu se cunoștea nicio cheie care să dezvăluie ce era criptat. Unele pagini sunt, de asemenea, deteriorate din cauza vechimii, ceea ce face codul și mai greu de citit.

Cum a fost folosită inteligența artificială

Dar, cu ajutorul învățării automate – o formă de inteligență artificială – cercetătorii au reușit să descifreze codul.

Ei au descoperit că textul era plin de mii de tratamente bizare, cum ar fi consumul a câteva pahare de vin roșu de calitate superioară sau fermentarea unei nuci de nucșoară într-un aluat pentru a combate dizenteria.

Conform unor estimări, aproximativ 1% din materialele din arhivele și bibliotecile din întreaga lume sunt complet sau parțial criptate. Unele dintre cele mai vechi coduri cunoscute datează din Grecia și Roma Antică.

Împreună, documentele istorice codificate ascund informații diplomatice, ritualurile societăților secrete, cunoștințe medicale, aventuri amoroase sau detalii cotidiene pe care oamenii doreau să le țină secrete.

Una dintre scrisorile descoperite

Acestea sunt informații care lipsesc în prezent din narațiunile istorice.

Cecile Pierrot, criptolog la Institutul Național Francez pentru Cercetare în Informatică (INRIA) din Nancy, Franța, și colegii ei au avut nevoie de șase luni pentru a descifra treptat cheia unei scrisori vechi de 500 de ani a lui Carol al V-lea, împăratul Sfântului Imperiu Roman și rege al Spaniei, care fusese scrisă folosind 120 de simboluri de cifrare diferite pe trei pagini. (Scrisoarea decriptată a dezvăluit că Carol al V-lea – unul dintre cei mai puternici oameni ai vremii sale – era copleșit de teama unui complot de asasinare. Regele era îngrozit că un lord de război mercenar italian în slujba regelui francez, Francisc I, era pe cale să-l asasineze.)

Însă IA începe să accelereze procesul. Instrumentul a fost antrenat pe diverse limbi, scrieri și stiluri de scriere de mână care acoperă câteva secole. După ce imaginea unui document este încărcată în sistem, IA detectează blocuri de text și rânduri individuale înainte de a scana întregul text caracter cu caracter pentru a-l transforma într-o formă digitală.

Echipa a testat sistemul pe un manuscris de 105 pagini pe care îl decodificaseră deja, cunoscut sub numele de codul Copiale, care detaliază ritualurile, regulile și idealurile unei societăți secrete germane din secolul al XVIII-lea.

Printre materialele pe care le-au colectat se află 400 de cărți poștale misterioase scrise în script cifrat, datând de la sfârșitul anilor 1800 până la începutul anilor 1800. Cele câteva fragmente decodificate până acum dezvăluie că unele dintre acestea sunt scrisori de dragoste scrise în germană.