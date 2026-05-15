Pilot erou după o amerizare dramatică în Atlantic: a salvat 10 pasageri după pierderea motoarelor

Un pilot din Bahamas este considerat erou după ce a reușit să amerizeze un avion cu 10 pasageri la bord în Oceanul Atlantic, transmite CBS News.
Sursa foto: captură X
Victor Dan Stephanovici
15 mai 2026, 07:38, Știri externe
Ian Nixon, pilot cu peste 25 de ani de experiență, a declarat pentru CBS News că nu a mai întâlnit niciodată o asemenea situație în cariera sa. „Am pierdut navigația, toate radiourile, toate sistemele avionice. Zbor de peste 25 de ani și nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus Nixon, în vârstă de 43 de ani.

Avionul a rămas fără ambele motoare

Incidentul a avut loc marți, după ce aeronava Beechcraft King Air 300 a decolat din Marsh Harbour, în insulele Abaco, cu destinația Freeport, în Bahamas. Zborul ar fi trebuit să dureze aproximativ 20 de minute. Pilotul a spus că problemele au început după ce unul dintre motoare s-a oprit, iar apoi și cel de-al doilea a cedat. În același timp, avionul a pierdut comunicațiile și sistemele de navigație. „Am încercat să contactez Freeport și Miami Radio, dar nu primeam niciun răspuns. Nu știu dacă mă auzeau”, a explicat Nixon. Fără posibilitatea de a cere ajutor și fără control complet asupra aeronavei, pilotul a decis să zboare cât mai departe posibil înainte de a încerca o amerizare forțată în Atlantic, la aproximativ 50 de mile nautice de coasta Floridei.

„Nu am murit”

După impactul cu apa, primul gând al pilotului a fost că toți cei aflați la bord au supraviețuit. „Primul meu gând a fost: «Nu am murit». Asta îmi amintesc foarte clar”, a spus el. Toate cele 11 persoane aflate la bord au reușit să iasă din avion și s-au refugiat într-o plută de salvare. Timp de câteva ore, pasagerii au rămas în derivă pe mare, fără să știe dacă baliza de urgență funcționase și dacă cineva îi caută. „Eram singuri în mijlocul apei, nu era nimeni în jur”, a povestit una dintre pasagere, Olympia Outten. Femeia a spus că se ruga continuu ca cineva să îi găsească.

Salvare spectaculoasă în largul Floridei

În cele din urmă, grupul a fost observat de o aeronavă a celebrei unități americane 920th Rescue Wing, specializată în operațiuni de căutare și salvare. Pilotul își amintește că, în timp ce se aflau pe plută și vremea devenea tot mai dificilă, le-a spus pasagerilor că un avion îi va găsi în câteva minute. La scurt timp după aceea, echipajele americane i-au localizat. Toți cei aflați la bord au fost salvați și transportați la spitale din Florida. Trei persoane au suferit răni ușoare. Nixon a fost tratat pentru leziuni minore și s-a întors deja în Nassau.

Autoritățile din Bahamas au anunțat că investigația oficială va fi coordonată de instituțiile competente din afara apelor teritoriale ale statului. Agenția pentru investigarea accidentelor aviatice din Bahamas a precizat că, deocamdată, nu va face speculații privind cauza incidentului. După experiența dramatică, pilotul a transmis și un mesaj emoționant. „Trebuie să ai credință, să continui să te rogi și să le spui celor din familie că îi iubești”, a declarat Ian Nixon.

