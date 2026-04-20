Scandal pe aeroport. Un avion a plecat gol, pasagerii au rămas pe pistă

Un avion Ryanair a decolat de pe aeroportul Vatry din Franța spre Marrakech fără niciun pasager la bord. Cei 192 de oameni care își cumpăraseră bilete au rămas pe pistă. Nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea.
Sursa: captură video
Andreea Tobias
20 apr. 2026, 09:36, Știri externe

Zborul trebuia să dureze trei ore și jumătate. Pasagerii își rezervaseră locurile, ajunseseră la aeroport și așteptau îmbarcarea. Avionul a plecat fără ei.

Asta pentru că niciun agent de securitate nu s-a prezentat la serviciu în acea zi. Toți angajații furnizorului de servicii Sécurus, responsabil de controlul pasagerilor, erau în concediu medical, potrivit Le Figaro.

Aeroportul, luat prin surprindere

Directorul aeroportului Vatry, Fabrice Pauquet, spune că nimeni nu a anticipat situația. „În momentul în care am deschis înregistrarea pentru pasageri, nu exista nicio echipă de securitate”, a declarat el pentru ICI Grand Est.

Conducerea Sécurus a confirmat că nu a putut trimite o echipă de rezervă la timp. Zborul nu a putut fi asigurat. Avionul a decolat gol.

Ryanair refuză despăgubirile

Pasagerii furioși s-au adresat companiei aeriene. Răspunsul Ryanair i-a înfuriat și mai tare. Compania a invocat o clauză care exclude despăgubirile în cazuri independente de voința sa.

„Nu veți avea dreptul la despăgubiri dacă zborul este anulat dintr-un motiv independent de voința noastră”, a transmis Ryanair pasagerilor. Compania a menționat greva drept exemplu. Pasagerii au contestat imediat această încadrare.

„Nu este o grevă”, s-a iritat Pauline, una dintre pasagere, citată de ICI Grand Est. Solicitările adresate furnizorului Sécurus au rămas fără răspuns.

Responsabilii se pasează între ei

Directorul aeroportului a explicat mecanismul de transfer al răspunderii. „Dacă se generează costuri, acestea sunt transferate operatorului, care le va transfera furnizorului său”, a spus Pauquet. În practică, niciuna dintre părți nu a plătit nimic până acum.

Pasagerii sunt prinși între trei entități care refuză să răspundă: aeroportul, Ryanair și Sécurus.

O familie, aproape 1.500 de euro pierduți

Printre cei afectați se află Michèle Oudin și soțul ei. Cumpăraseră bilete în valoare de aproape 1.500 de euro pentru a sărbători aniversarea fiicei lor cu dizabilități.

„Singura posibilitate pe care o avem, atâta timp cât suntem încă în viață, este să o putem face să călătorească”, a spus ea la France Info. „Totul s-a dus pe apa sâmbetei. Are multă amărăciune.”

Până la data publicării acestui articol, niciunul dintre cei 192 de pasageri nu primise despăgubiri. Cazul rămâne fără rezolvare, iar autoritățile franceze nu au anunțat nicio anchetă oficială.

