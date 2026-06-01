Pasagerii care fac scandal în avion ar putea fi interziși pe toate zborurile

Pasagerii care provoacă incidente la bordul avioanelor ar putea fi interziși la nivelul întregii industrii aeriene, potrivit unui plan analizat de autoritățile britanice.

Proiectul este elaborat de Ministerul Transporturilor și Ministerul de Interne din Regatul Unit. Acesta se află deocamdată într-o fază preliminară, relatează The Independent.

Cum ar urma să funcționeze sistemul

Potrivit planului, companiile aeriene ar urma să informeze autoritățile despre pasagerii care au avut un comportament perturbator. Datele ar putea fi apoi distribuite către alte companii participante.

Dacă o persoană inclusă în sistem încearcă să se îmbarce pe un alt zbor, transportatorul ar primi o alertă.

Decizia finală ar rămâne la compania aeriană. Aceasta ar putea însă refuza transportul pasagerului respectiv.

O problemă care afectează întreaga industrie

În prezent, un pasager interzis de o companie poate continua să zboare cu alta.

Autoritățile consideră că lipsa schimbului de informații și restricțiile privind protecția datelor au făcut dificilă aplicarea unor măsuri la nivelul întregii industrii.

Potrivit unui sondaj realizat de YouGov în luna aprilie pe un eșantion de 5.173 de adulți britanici, aproximativ trei sferturi dintre respondenți susțin crearea unei baze de date guvernamentale pentru pasagerii problematici.

Un reprezentant al guvernului a declarat că un comportament antisocial în timpul zborurilor este inacceptabil și pune în pericol atât pasagerii, cât și echipajele.

Acesta a precizat că autoritățile analizează împreună cu industria noi modalități de combatere a incidentelor provocate de persoane care creează în mod repetat probleme.

Companiile aeriene susțin măsura

Reprezentanții guvernului urmează să se întâlnească în această lună cu operatorii aerieni pentru a discuta detaliile proiectului.

Tim Alderslade, directorul general al Airlines UK, a declarat că transportatorii aplică deja o politică de toleranță zero față de comportamentele agresive.

Potrivit acestuia, introducerea unei liste naționale de interdicție ar reprezenta un pas important pentru protejarea majorității pasagerilor de incidente provocate de un număr redus de persoane.

Alcoolul, una dintre principalele cauze ale incidentelor

Rory Boland, editor al revistei de consum „Which? Travel”, a afirmat că unii călători exagerează cu consumul de alcool în aeroporturi și ajung să creeze probleme în timpul zborurilor.

Acesta consideră că sancțiunile trebuie să reflecte gravitatea riscurilor generate de astfel de comportamente.

În Regatul Unit, starea de ebrietate la bordul unei aeronave reprezintă infracțiune.

Persoanele găsite vinovate riscă amenzi de până la 5.000 de lire sterline și pedepse cu închisoarea de până la doi ani.

Ryanair cere restricții privind vânzarea alcoolului

Recent, directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a cerut interzicerea vânzării de alcool către pasageri înaintea zborurilor matinale.

El susține că măsura ar contribui la reducerea numărului de incidente la bord.

Potrivit lui O’Leary, compania este nevoită în prezent să devieze aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat al unor pasageri.

În urmă cu zece ani, astfel de situații apăreau, în medie, o dată pe săptămână.