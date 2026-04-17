Cum ar trebui să te îmbraci atunci când zbori cu avionul. Explicațiile criticului de modă-șef al The New York Times

De ani buni, ținutele din aeroport stârnesc discuții. Există încă persoane care consideră că stilul casual a mers prea departe și privesc cu nostalgie perioada în care oamenii se îmbrăcau elegant pentru zbor. În același timp, tot mai mulți pasageri aleg confortul, într-un context în care călătoria cu avionul a devenit mai degrabă un mijloc obositor de a ajunge la destinație, notează The New York Times.

Un răspuns echilibrat vine de la Vanessa Friedman, directoare de modă și critic-șef la The New York Times, care analizează constant semnificația alegerilor vestimentare, de la aparițiile de pe covorul roșu până la ținutele liderilor politici.

În rubrica „Critic’s Notebook”, ea explică mesajele din spatele stilului personal, iar în „Ask Vanessa” oferă răspunsuri practice la întrebări de zi cu zi. Experiența este dublată de realitate: zboară frecvent la prezentări de modă și ajunge uneori direct de la aeroport la întâlniri.

Haine confortabile, dar nu duse la extrem

Friedman spune că nu există reguli stricte pentru ziua de călătorie, în afară de cele generale impuse de companiile aeriene, care țin de decență. Totuși, contextul contează. Aeroporturile și avioanele sunt spații publice, iar acest lucru implică un minim de atenție.

„Asta nu înseamnă că trebuie să arăți elegant, dar poate însemna că nu e ok să porți pijamalele. Aeroporturile sunt neplăcute, iar clasa economică este groaznică. Dacă porți un costum cu sacou și pantofi cu toc înalt, vei ajunge șifonat, mototolit și mizerabil. Așa că nu aș sugera niciodată așa ceva, dar vrei să fii un pic respectuos față de ceilalți străini.” a explicat Vanessa Friedman.

Recomandarea ei este să alegi haine din garderoba obișnuită care sunt stilate, dar foarte confortabile. Ideal, acestea ar trebui să reziste la șifonare și să fie ușor de întreținut, deoarece pot apărea situații neprevăzute în timpul călătoriei.

Friedman călătorește frecvent într-o pereche de pantaloni cargo din catifea zdrobită de la Collina Strada, apreciați pentru că sunt moi și nu strâng în talie. Dacă nu sunt disponibili, brandul are în mod constant modele similare, chiar dacă prețul este ridicat. Uneori, acestea pot fi găsite la reducere, iar investiția este considerată justificată.

Ținuta este completată cu un pulover și un tricou termic cu mânecă lungă, preferatul fiind din gama Heattech de la Uniqlo. O eșarfă este, de asemenea, utilă, deoarece temperatura din avion poate fi scăzută. Avantajul unei astfel de combinații este că poate fi purtată direct la o întâlnire după aterizare. Din punct de vedere al confortului, nu diferă esențial de un trening.

Cât despre treningul propriu-zis, verdictul este clar.

„Nu am unul, dar cred că este în regulă.”

Ținuta trebuie să funcționeze și în aeroport

Pe lângă confortul din timpul zborului, hainele trebuie să fie practice în aeroport, în special la controlul de securitate. Friedman evită pantalonii care necesită curea și preferă pantofi ușor de scos și de încălțat, care rămân comozi chiar dacă picioarele se umflă.

De cele mai multe ori, poartă adidași Nike, iar uneori alege bocanci pentru a economisi spațiu în bagaj. Evită hainele zgomotoase, piesele cu elemente care atârnă și materialele cu inserții metalice, care pot declanșa detectorul.

După controlul de securitate, este recomandat ca pasagerii să nu se îmbrace la loc lângă bandă, ci în zonele special amenajate.

Detaliul ignorat de mulți pasageri

O întrebare frecventă este dacă este acceptabil să îți dai jos pantofii în avion. Răspunsul este afirmativ, mai ales în clasa economică, unde spațiul este limitat.

„Și eu fac asta. Dacă ești la clasa economică, uneori este chiar mai politicos, pentru că spațiul este atât de mic încât ajungi să lovești scaunul din față.”

Există însă o regulă simplă care nu trebuie ignorată.

„Și, în mod ideal, acele șosete nu sunt pline de găuri. Și, în mod ideal, picioarele tale nu sunt foarte urât mirositoare.”

O soluție practică este să ai la tine o pereche de șosete groase, chiar de drumeție, care pot fi purtate pentru un plus de confort. Ba chiar le poți purta peste șosetele subțiri.

Mai puțin înseamnă mai mult în aeroport

Un alt principiu important este reducerea accesoriilor. Friedman spune că folosește doar două genți: una mare, tip tote, pentru obiectele importante, precum laptopul sau bijuteriile, și una mică pentru lucrurile esențiale.

Preferă bagajul de cală, mai ales pentru călătorii mai lungi sau între anotimpuri diferite.

„În acest moment al vieții mele, nu merită stresul de a încerca să înghesui două săptămâni de haine într-un bagaj de cabină.” a explicat Vanessa Friedman.

În final, alegerea ținutei nu ține de reguli stricte, ci de echilibru. Hainele potrivite sunt cele care oferă confort, dar păstrează un minim de atenție față de cei din jur, astfel încât experiența de zbor să fie mai ușor de suportat.