Trucurile căutării biletelor de avion ieftine s-au schimbat complet în 2026: ce trebuie să știi

O schimbare în economii: vinerea conduce clasamentul

Pentru prima dată în cei 10 ani de analiză, vinerea este cea mai ieftină zi atât pentru a rezerva, cât și pentru a zbura. Călătorii care aleg să zboare vinerea în loc de duminică pot economisi, în medie, până la 8%, în timp ce marțea rămâne cea mai ieftină zi pentru zborurile interne, cu prețuri cu 14% mai mici decât cele de duminică, scrie Newsweek.com.

Aceste diferențe în funcție de zi sunt unele dintre cele mai clare metode de economisire evidențiate în raport.

August, cea mai accesibilă lună pentru zboruri

August este cea mai ieftină lună pentru călătorii aeriene, cu tarife în medie cu 29% mai mici decât în decembrie, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 120 de dolari pe bilet.

Mai multe destinații internaționale, inclusiv Tokyo, au înregistrat scăderi de preț de până la 25% de la an la an.În același timp, alte date de monitorizare arată că lunile iulie, octombrie și noiembrie oferă mai frecvent oferte reduse la bilete comparativ cu restul anului.

Alege zilele potrivite pentru o experiență mai relaxată în aeroport

Cei care vor să evite aglomerația ar trebui să țină cont de anumite zile și luni. Marțea este cea mai puțin aglomerată zi pentru zboruri, în timp ce vinerea este cea mai aglomerată.

Februarie este cea mai liniștită lună pentru călătoriile aeriene, iar date precum 25 februarie, 4 martie și 18 noiembrie se numără printre cele mai puțin aglomerate zile, conform datelor de rezervare.

„Micro-vacanțele” câștigă popularitate

Călătoriile scurte și spontane devin tot mai populare, mai ales în rândul tinerilor. Unul din patru adulți din generațiile Millennials și Gen Z afirmă că intenționează să facă o „micro-vacanță” în 2026, adică o călătorie cu avionul de doar 24 de ore.

Susținând această tendință, 48% dintre călători aleg să zboare doar cu bagaj de mână, iar peste un sfert planifică escale lungi tocmai pentru a explora încă un oraș.

Aceste obiceiuri reflectă dorința pentru călătorii flexibile, rapide și cu angajament redus.

Rezervă mai aproape de data plecării, dar evită ultimele momente

Călătorii pot economisi mai mult dacă rezervă mai aproape de data plecării decât s-ar aștepta.

Pentru zborurile interne la clasa economică, intervalul optim de rezervare este cu 15–30 de zile înainte, când prețurile sunt cu aproximativ 130 de dolari mai mici decât dacă rezervarea se face cu peste 180 de zile înainte.

Pentru zborurile internaționale, se pot economisi în medie 190 de dolari dacă rezervarea se face cu 31–45 de zile înainte, comparativ cu mai mult de șase luni în avans.

Unele dintre cele mai bune oferte apar chiar cu 8–15 zile înainte de plecare, însă acestea necesită, de regulă, mai multă flexibilitate.

Raportul mai arată că alegerea aeroportului are un impact major asupra costului biletelor.

Pentru cei care își planifică vacanțele în acest an, aceste informații bazate pe date pot ajuta la identificarea celor mai bune momente pentru economii, a zilelor mai puțin aglomerate și a unor modalități noi de a integra călătorii scurte în program.