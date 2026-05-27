Schimbările climatice au „efecte pozitive” asupra strugurilor. Podgoriile din Franța nu sunt afectate de valul de căldură

În urma valului de căldură care a cuprins Franța, podgoriile nu vor fi afectate de temperaturile ridicate. Experții în viticultură spun chiar că schimbările climatice au „efecte pozitive” asupra strugurilor.
Ioana Târziu
27 mai 2026, 12:14, Știri externe
Temperaturile ridicate înregistrate în Franța nu afectează recoltele de struguri, relatează AFP.

Potrivit lui Bernard Farges, membru în Comitetul Național al Organizațiilor Interprofesionale Viticultură din Franța, valul de căldură ce a cuprins țara poate avea  „avea efecte pozitive asupra sănătății” strugurilor. 

Strugurii nu sunt afectați

Farges a mai precizat că temperaturile ridicate reprezintă „încă un exemplu de schimbări climatice”, însă nu reprezintă un risc în podgorii.

„Acest val de căldură, neobișnuit de cald pentru luna mai, nu este de neînvins. Evident, munca în podgorii trebuie făcută foarte devreme dimineața, pentru că este dificil pentru toți cei care lucrează în podgorii. Însă, vița-de-vie în sine apreciază condițiile uscate, calde și însorite”, a mai adăugat acesta.

Recolte timpurii comparativ cu alți ani

Temperaturile neobișnuit de calde vin într-un moment în care ciclul viței de vie „este deja timpuriu în toate podgoriile, cu raportări de înflorire și desfacere a mugurilor mai timpurii… Acest lucru va duce la recolte chiar mai devreme decât în ultimii ani”, a mai menționat Farges. „Date de înflorire duc fiziologic la date de recoltare cu aproximativ o sută de zile mai târziu. Iar înflorirea a fost foarte, foarte timpurie: în jurul datei de 15 mai în zonele cele mai timpurii, 15-20 mai în regiunile de sud-est, 20 mai în jurul Bordeaux-ului Avem recolte care vor avea loc la începutul lunii august în unele zone”, potrivit lui Farges, conform aceleiași surse.

Valuri de căldură mult mai frecvente ca în urmă cu 30 de ani

Franța se confruntă cu un val de căldură încă de săptămâna trecută, având temperaturi cu 10 până la 15°C peste mediile sezoniere. Aproximativ o sută de recorduri lunare de temperatură au fost doborâte în toată țara. Zilele cu valuri de căldură ar putea fi de zece ori mai frecvente decât în ​​anii 1990.

