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Criza pensionarilor din Cuba se adâncește după înăsprirea sancțiunilor SUA. Pensii de doar 7 dolari și lipsuri severe de alimente și medicamente

Pensionarii cubanezi se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, pe fondul agravării situației economice și al deficitului de combustibil care afectează întreaga insulă.
Criza pensionarilor din Cuba se adâncește după înăsprirea sancțiunilor SUA. Pensii de doar 7 dolari și lipsuri severe de alimente și medicamente
Sursă foto: Pexels
Andrei Rachieru
10 iun. 2026, 11:57, Știri externe
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Potrivit unei analize Reuters, numeroși vârstnici spun că nu își mai pot asigura necesitățile de bază, în condițiile în care pensiile și serviciile publice continuă să se degradeze.

Sagrado Armando Garcia, în vârstă de 85 de ani, fost funcționar al Ministerului Securității Sociale din Cuba, afirmă că sistemul care trebuia să îi protejeze pe pensionari nu mai funcționează. După ce s-a prăbușit în locuința sa, familia nu a reușit să îl transporte imediat la spital din lipsă de combustibil.

Criza pensionarilor din Cuba, agravată de inflație și lipsa alimentelor

Situația economică a devenit critică pentru persoanele în vârstă. Pensiile au ajuns la echivalentul a aproximativ 7 dolari pe lună pe piața valutară informală, în timp ce prețurile alimentelor și medicamentelor au crescut constant.

Guvernul cubanez a solicitat sprijin din partea Programului Alimentar Mondial al ONU pentru a continua furnizarea meselor destinate persoanelor vulnerabile. Specialiștii avertizează că inflația, reducerea rațiilor alimentare și dificultățile de transport îi expun pe pensionari unui risc ridicat de malnutriție și probleme de sănătate.

Cuba este în prezent țara cu cea mai rapidă îmbătrânire a populației din America Latină și Caraibe. Peste un sfert din populație are peste 60 de ani, iar exodul tinerilor și scăderea natalității accentuează presiunea asupra sistemului social.

Criza reflectă declinul serviciilor publice

Sistemul public de sănătate, considerat mult timp una dintre realizările majore ale regimului comunist, traversează o perioadă dificilă. Numărul medicilor a scăzut cu aproximativ 30% între 2019 și 2024, iar majoritatea medicamentelor esențiale sunt greu de găsit.

Ministerul Sănătății estimează că lista de așteptare pentru intervenții chirurgicale va ajunge la aproximativ 160.000 de persoane până la finalul anului. În paralel, numeroși pensionari se confruntă cu lipsa apei curente, a produselor de igienă și a alimentelor de bază.

Criza accentuează diferențele sociale

În timp ce unii vârstnici reușesc să supraviețuiască datorită banilor trimiși de rude din străinătate, cei care nu beneficiază de astfel de ajutoare se află într-o situație dramatică.

Reprezentanții Bisericii Catolice din Havana avertizează că persoanele în vârstă sunt categoria cea mai afectată de actuala criză economică. Mulți dintre aceștia au lucrat zeci de ani pentru stat, însă pensiile actuale nu le mai permit un trai decent.

Experții consideră că, fără măsuri economice eficiente și sprijin extern suplimentar, condițiile de viață ale pensionarilor cubanezi vor continua să se deterioreze în perioada următoare.

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