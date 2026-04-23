Angajații unei cunoscute companii de electrocasnice amenință cu greva. Cer o parte din profituri, în contextul valului IA

Ținând pancarte și fluturând bannere, muncitorii s-au adunat în complexul unei fabrici din Pyeongtaek, unde erau prezenți și polițiști, strigând „transparența compensațiilor și eliminarea limitelor maxime pentru bonusuri!”, relatează Euronews.

Profituri record cu ajutorul IA

Angajații cer bonusuri mai mari, deoarece compania înregistrează profituri record datorită inteligenței artificiale, care duce la creșterea cererii de cipuri de memorie.

Reprezentanții sindicatelor au estimat aproximativ 40.000 de membri la protest, deși poliția nu a declarat un număr oficial.

Protestul a avut loc în aceeași zi în care principalul competitor al companiei a raportat venituri și profit operațional record, în primele trei luni ale anului, arată aceeași sursă.

Cele două companii produc, împreună, aproximativ două treimi din cipurile de memorie la nivel global. Sindicatul declară că firma nu a reușit să ofere compensații adecvate, în ciuda performanțelor.

Angajații intră în grevă, dacă nu vor primi compensațiile cerute

Dacă discuțiile cu conducerea eșuează, sindicatul a amenințat cu o grevă de 18 zile, începând cu 21 mai, estimând că aceasta ar costa compania peste 578 de milioane de euro pe zi.

„Nu vom opri această luptă până când nu vom îndeplini revendicările noastre juste”, a declarat, în timpul protestului, Choi Seung-ho, un lider sindical.