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„Condițiile sunt oribile”. Grevă generală la Fabrica de Arme Cugir

Angajații de la Fabrica de Arme Cugir au intrat în grevă generală miercuri dimineața.
„Condițiile sunt oribile”. Grevă generală la Fabrica de Arme Cugir
Ioana Târziu
03 iun. 2026, 10:16, Social
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Miercuri dimineața, angajații de la Fabrica de Arme Cugir au intrat în grevă generală, conform Alba24.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a precizat că fabrica are aproximativ 715 – 720 de angajați, dintre care 630 sunt membri de sindicat. Peste 65% dintre aceștia participă la grevă.

Potrivit acestuia, aproximativ 470 de angajați ai fabricii sunt cu salariul minim pe economie.

Cerințele sindicaliștilor

„Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului, astfel încât să nu mai fim aproape toți în salariul minim de încadrare. Așa cum știți, puterea de cumpărare a scăzut cu 30%.  Salariații au ajuns în situația în care nu le ajung banii pentru a-și plăti datoriile”, a transmis Neagu, potrivit sursei citate.

„Programul SAFE, ce se preconiza pentru noi, a fost un eșec. Programul nu s-a semnat până la 31 mai. Se pare că din cașcavalul atât de mare și interesele au fost la fel de mari și de aceea s-a ajuns la eșec”, a adăugat liderul de sindicat.

Aproximativ 470 de angajați cu salariul minim

Pe data de 1 iulie, „odată cu creșterea salarului minim, ar trebui să avem încadrați aproximativ 470 de salariați în salariul minim. Pentru noi, acesta înseamnă salariul pentru un necalificat. O să punem egalitate între cel cu studii superioare și cel necalificat”, a precizat Ioan Neagu.

Cei care coordonează industria de apărare și, în general, destinele statului, se întreabă de ce nu vin tinerii în această industrie. Aceasta ar trebui să fie una de frunte a țării noastre și care să asigure portofoliu necesar pentru armata română. Nu o să prindem niciodată cu salarul minim tinerii care să vrea să vină să muncească în aceste societăți din industria de apărare”, a mai explicat liderul de sindicat, conform sursei citate.

„Condițiile sunt oribile” în fabrică

„Condițiile sunt oribile, e dezastru în fabrică. În ultimii 30 de ani nu s-a făcut absolut nimic. Plouă înăuntru, e dezastru”, a concluzionat Neagu.

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