Ambasada SUA îndeamnă americanii să părăsească de îndată Libanul

Ambasada SUA la Beirut a emis un avertisment prin care sfătuiește cetățenii americani să părăsească Libanul pe fondularmistițiului între armata israeliană și mișcarea șiită Hezbollah, aliniată cu Iranul.
Sursa foto: IStock
Laura Buciu
23 apr. 2026, 08:35, Știri externe

„Ambasada SUA la Beirut monitorizează îndeaproape situația de securitate din Liban”, se arată în noul avertisment. „Mediul de securitate rămâne complex și se poate schimba rapid. Îndemnăm cetățenii americani să părăsească Libanul cât timp opțiunile de zbor comercial rămân disponibile. Recomandăm cetățenilor americani din Liban care aleg să nu plece să pregătească planuri de contingență și să monitorizeze știrile pentru cele mai recente evoluții”, potrivit Ambasadei SUA la Beirut.

Armistițiul fragil care a intrat în vigoare vineri după șase săptămâni de lupte este din ce în ce mai mult pus sub semnul întrebării, deoarece guvernele Israelului și Libanului urmează să organizeze joi o a doua rundă de discuții între ambasadori la Washington, potrivit Gazeta Expres.

 

