Șeful ARR a fost arestat preventiv în dosarul de corupție instrumentat de DNA

Prin decizia Tribunalului Cluj, Cristian Anton și R.B.A., administrator al unei societăți comerciale, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Procurorii au cerut miercuri instanței arestarea celor doi.

Potrivit DNA, Cristian Anton este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită în formă continuată, folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii de foloase necuvenite în formă continuată și de constituire a unui grup infracțional organizat.

De asemenea, R.B.A., administrator al unei societăți comerciale, este cercetat pentru dare de mită în formă continuată, trafic de influență în formă continuată și de constituire a unui grup infracțional organizat.

Alți opt inculpați au fost plasați sub control judiciar de procurorii anticorupție.

Procurorii anticorupție au dispus, de asemenea, efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspecții M.A. și D.D.R.I., deținători ai unor centre de pregătire profesională, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

Grup infracțional organizat

DNA a transmis că există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: „În luna decembrie 2025, inculpatul Anton Cristian, în calitate de director general al Autorității Rutiere Române (A.R.R.), ar fi constituit un grup infracțional organizat, împreună cu inculpatul R.B.A., administrator al unei societăți comerciale și suspectul D.D.R.I., deținător al unui centru de pregătire profesională, în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție, urmărind o acțiune concertată prin care, contra unor sume de bani primite ca mită, să permită fraudarea examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională, desfășurate în cadrul A.R.R. (atât proba la calculator cât și proba scrisă)”, arată DNA.

Lider al grupului, Cristian Anton

Ca lider al grupului, Cristian Anton avea mai multe atribuții:

– ar fi coordonat și ar fi gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice și a probei la calculator, ar fi ținut legătura cu R.B.A. și D.D.R.I. și ar fi primit de la aceștia listele cu candidații care au remis sume de bani pentru fraudarea examenului, dar și parte din sumele de bani colectate de aceștia de la candidați, i-ar fi desemnat pe ceilalți membri ai comisiilor de examinare din locațiile alese de acesta conform propriilor interese, ar fi dirijat activitatea grupului, astfel încât să se evite deconspirarea, ar fi decis conform propriilor interese când este sau nu este parte în comisia de examinare, i-ar fi îndrumat pe R.B.A. și D.D.R.I. spre locațiile unde sunt comisii controlate de el, ar fi ținut evidența sumelor de bani primite cu titlu de mită, ar fi decis modalitatea și locația în care să i se remită sumele de bani colectate cu titlu de mită;

– în calitate de examinator, ar fi permis fraudarea examenului teoretic prin acceptarea ca anumite persoane desemnate de R.B.A. și/sau D.D.R.I. să rezolve proba la calculator în locul candidaților, și prin înmânarea, odată cu foile de examen, a unei alte foi cu răspunsurile corecte la proba scrisă, candidaților care au remis sume de bani;

– în calitate de director general al A.R.R., ar fi desemnat persoane agreate în comisiile de examinare din locațiile unde există mediul propice fraudării examenelor respective.

Astfel, în 1 și 7 martie 2026, la examenele organizate în județul Arad, respectiv în municipiul București, ca membru în comisia de examinare, Cristian Anton ar fi primit de la inculpatul R.B.A. suma totală de 60.000 de euro (câte 30.000 euro pentru fiecare examen), în legătură cu încălcarea atribuțiilor sale de serviciu, pentru ca în schimb, candidații care au remis sume de bani să promoveze în mod fraudulos examenul. Concret, acesta ar fi permis ca, în locul candidaților favorizați, proba la calculator să fie susținută de alte persoane, aflate în anturajul lui R.B.A. și, de asemenea, ar fi remis candidaților favorizați foi cu răspunsurile corecte la una dintre probe.

În plus, în perioada februarie – martie 2026, ca membru în comisia de examinare, inculpatul Anton Cristian ar fi primit suma de 34.000 de euro dintr-un total de 54.800 de euro de la R.B.A., în legătură cu încălcarea atribuțiilor sale de serviciu, pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenelor desfășurate în municipiul București (28 februarie 2026), județul Arad (1 martie 2026) și județul Mehedinți (21 februarie 2026), de către candidații indicați de R.B.A., care ar fi remis sume de bani să promoveze în mod fraudulos examenul.

De asemenea, la data de 17 martie 2026, inculpatul Anton Cristian ar fi acceptat promisiunea primirii diferenței de 20.800 de euro, care să îi fie remisă ulterior, 5.000 de euro de către suspectul D.D.R.I. și 15.800 de euro de către inculpatul R.B.A.

22.000 de euro de la 100 de candidați, în Mehedinți

Cu ocazia acestor examene, inculpatul R.B.A. ar fi pretins și primit suma totală de cel puțin 113.000 de euro, de la mai mulți candidați, direct sau prin deținători de școli de atestate profesionale, în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă membrii comisiei de examinare, astfel încât aceștia să promoveze examenele în mod fraudulos, în modalitățile descrise anterior.

„De exemplu, la examenul din data de 21 februarie 2026 din județul Mehedinți, acesta ar fi pretins și primit suma totală de cel puțin 22.000 de euro de la un număr de peste 100 de candidați, direct sau prin deținători de școli de atestate profesionale”, potrivit DNA.

Ceilalți inculpați sau suspecți menționați ar fi avut contribuții infracționale diferite, unii dintre aceștia aderând ulterior la grupul infracțional. Aceștia ar fi desfășurat activități de sprijin organizatoric pentru inculpatul R.B.A., precum identificarea persoanelor interesate să promoveze în mod fraudulos examenul, acordarea de indicații privind modul de operare și organizarea candidaților la locațiile de examinare. De asemenea, aceștia ar fi fost implicați în instruirea candidaților, colectarea sumelor de bani de la aceștia în numele inculpatului R.B.A., precum și în rezolvarea probei pe calculator în timpul examenelor.

500.000 de euro, găsiți la Cristian Anton

Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate în comunicatul din data de 31 martie 2025, la domiciliul inculpatului Anton Cristian a fost identificată suma de aproximativ 500.000 de euro, iar la domiciliile celorlalți inculpați au fost identificate sume de bani și bunuri în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător.