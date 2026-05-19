Nivelurile de oxigen au scăzut în aproape 80% din râurile de pe glob, iar acestea vor continua să piardă această resursă prețioasă dacă nu vom lua măsuri serioase.
Un studiu dezvăluie că 80% din râurile de pe Pământ își pierd rapid oxigenul
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mai 2026, 18:44, Ştiinţă-Sănătate
Datele colectate între 1985 și 2023 arată că peste 16.000 de râuri din întreaga lume au înregistrat o scădere a nivelului de oxigen dizolvat, potrivit Science Alert.

În medie, aceste râuri au pierdut 0,045 miligrame de oxigen pe litru în fiecare deceniu.

Fără suficient oxigen dizolvat, esențial pentru susținerea vieții subacvatice, râurile – și comunitățile care depind de apa și resursele lor – se află sub o amenințare serioasă.

Echipa a compilat date din 3,4 milioane de imagini satelitare din ultimele patru decenii pentru a detecta tiparele privind oxigenul dizolvat din râurile din întreaga lume și pentru a prognoza viitorul acestora în diferite scenarii climatice.

Până la sfârșitul secolului, presupunând că emisiile de dioxid de carbon vor continua să crească în ritmuri similare (spre deosebire de unele dintre cele mai pesimiste scenarii), se preconizează că râurile din cea mai mare parte a Americii de Sud, a Indiei, a Arcticii și a estului Statelor Unite vor pierde aproximativ 10% din oxigenul lor dizolvat.

Cele mai severe schimbări de până acum au avut loc în râurile tropicale, precum Gange din India și Amazonul din America de Sud. Râul Gange, în special, pierde oxigen de 20 de ori mai repede decât media globală.

Oamenii de știință nu au prevăzut acest lucru

Anterior, ei presupuneau că râurile de la latitudini înalte vor suferi cea mai gravă dezoxigenare, deoarece aceste regiuni sunt puncte fierbinți ale schimbărilor climatice.

Însă râurile tropicale au avut un dezavantaj încă de la început: deoarece apele lor erau deja mai calde, aveau deja niveluri mai scăzute de oxigen dizolvat. Acest lucru înseamnă că sunt deja mai aproape de a ajunge la hipoxie (oxigen insuficient pentru a susține majoritatea formelor de viață).

Schimbările climatice determinate de activitățile umane reduc solubilitatea oxigenului (capacitatea unui corp de apă de a reține oxigenul dizolvat).

Conform noului studiu, solubilitatea oxigenului reprezintă aproximativ 63% din dezoxigenarea globală a râurilor.

Temperatura apei este cel mai probabil factorul care determină această schimbare a solubilității oxigenului. Apele mai calde rețin mai puțin oxigen dizolvat, deoarece moleculele de oxigen și de apă primesc mai multă energie sub formă de căldură.

Oxigenul dizolvat este foarte diferit de atomii de oxigen care se îmbină cu hidrogenul pentru a forma apa. Oxigenul dizolvat este ceea ce viața acvatică are nevoie pentru a „respira”: acest lucru este valabil pentru animale, plante, plancton, bacterii și orice alt organism care trăiește sub apă.

