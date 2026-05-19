Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Extracte din spanac, testate ca posibil tratament pentru sindromul ochiului uscat

Extracte din spanac, testate ca posibil tratament pentru sindromul ochiului uscat

Un nou studiu arată că structuri ale aparatului fotosintetic din plante, precum spanacul, pot fi transferate în celulele ochiului și utilizate pentru a transforma lumina în molecule energetice, reducând inflamația în cazul sindromului ochiului uscat.
Extracte din spanac, testate ca posibil tratament pentru sindromul ochiului uscat
sursă foto: pexels
Petre Apostol
19 mai 2026, 03:29, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Cercetarea publicată recent în revista Cell pornește de la ideea că plantele au dezvoltat, de-a lungul evoluției, un mecanism foarte eficient de transformare a luminii în energie. Echipa de cercetători a izolat din spanac structuri numite tilacoizi, componente ale cloroplastelor implicate în reacțiile dependente de lumină ale fotosintezei. Aceste structuri au fost apoi transformate în nanoparticule denumite LEAF și introduse în celule animale.

Potrivit autorilor, aceste particule pot fi preluate de celulele mamiferelor și rămân active pentru mai multe ore, transformând lumina în molecule energetice. Aceste molecule au rol important în metabolismul celular și în neutralizarea speciilor reactive de oxigen, implicate în inflamație.

În experimentele pe animale, cercetătorii au testat particulele LEAF sub formă de picături pentru ochi într-un model de sindrom de ochi uscat, o afecțiune caracterizată prin inflamație și acumulare de radicali liberi la nivelul suprafeței oculare. Tratamentul a fost asociat cu reducerea inflamației și ameliorarea stresului oxidativ în țesutul corneean.

Un aspect important menționat de cercetători este că efectele au apărut chiar și fără expunere suplimentară la lumină artificială, sugerând că lumina ambientală este suficientă pentru activarea parțială a sistemului.

Autorii studiului susțin că particulele acționează atât în interiorul celulelor, cât și în mediul din jurul acestora, reducând moleculele oxidative care întrețin inflamația. În modelul experimental, acest mecanism a fost suficient pentru a îmbunătăți parametrii bolii.

Deși rezultatele sunt considerate promițătoare, cercetătorii subliniază că abordarea se află încă în fază preclinică. Următorul pas ar fi testarea siguranței și eficienței la oameni, inclusiv în studii clinice.

Echipa implicată explorează deja extinderea tehnologiei către alte tipuri de țesuturi, sugerând că astfel de „organite vegetale transplantate” ar putea deveni, în viitor, o platformă pentru noi tipuri de terapii bazate pe utilizarea luminii în biologia umană.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Diana Șoșoacă a felicitat-o pe Șefa de Protocol a Palatului Cotroceni, Delia Dinu, cea care are grijă de Nicușor Dan: „Dacă n-ați fi dumneavoastră…”
Gandul
Detaliul care răstoarnă ANCHETA în cazul lui Cristian Staicu, medicul anestezist găsit mort în apartamentul său
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Ciprian Ciucu a dezvăluit întrebarea pusă de Nicușor Dan către PNL la consultări: I-am spus că e o variantă proastă. Era surprins și îngrijorat. Poate nu mai mergem
Libertatea
Gogoși din fasole. Sunt crocante la exterior și pufoase în interior. Rețeta e simplu de făcut!
CSID
Codul Rutier 2026: Trebuie să faci ITP la motocultor dacă circuli cu el pe drumurile publice?
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia