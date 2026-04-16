O persoană a furat o piesă și a provocat o avarie la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon

Poliția Capitalei a anunțat că joi, în jurul orei 19.30, „polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.”

Pompierii au închis robinetele rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În paralel, anchetatorii au stabilit că o persoană a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului și a distrus o componentă a instalației.

Persoana a furat o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet al rezervorului. Aceasta este căutată de polițiști.