Prima pagină » Breaking News » O persoană a furat o piesă și a provocat o avarie la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon

O persoană a furat o piesă și a provocat o avarie la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon

O persoană a furat o piesă de la rezervorul de oxigen al Spitalului Pantelimon din București. Aceasta a provocat o avarie în spital. Polițiștii au început o anchetă.
Mediafax Foto: Andreea Alexandru
Petru Mazilu
16 apr. 2026, 22:16, Evenimente

Poliția Capitalei a anunțat că joi, în jurul orei 19.30, „polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 9 au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.”

Pompierii au închis robinetele rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În paralel, anchetatorii au stabilit că o persoană a pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului și a distrus o componentă a instalației.

Persoana a furat o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet al rezervorului. Aceasta este căutată de polițiști.

