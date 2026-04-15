Iranul propune permiterea trecerii navelor prin partea din Oman a Strâmtorii Ormuz dacă ajunge la o înțelegere cu SUA

Teheranul analizează o formulă prin care circulația navelor comerciale ar putea continua în zona omaneză a Strâmtorii Ormuz fără riscul unor atacuri, potrivit unei surse apropiate discuțiilor cu Statele Unite, citată de Reuters.

Măsura ar fi parte dintr-un posibil acord menit să reducă tensiunile.

Războiul a dus la cea mai mare perturbare a aprovizionării globale cu petrol și gaze din cauza întreruperii traficului de către Iran prin strâmtoare, care gestionează aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Blocajele și restricțiile au afectat masiv traficul maritim, cu sute de petroliere și mii de navigatori blocați în zona Golfului de la declanșarea conflictului la 28 februarie.

Sursa citată, care a cerut anonimatul din motive de securitate, a explicat că Iranul ia în calcul o deschidere parțială a rutei maritime dinspre apele Omanului, fără intervenții din partea autorităților iraniene.

Totuși, detaliile au rămas neclare, inclusiv eventualele riscuri legate de mine maritime sau diferențele de tratament între nave comerciale obișnuite și cele asociate cu Israelul.

Nu a fost precizat dacă Iranul ar fi de acord să elimine orice mine pe care le-ar fi putut plasa în acea întindere de apă sau dacă tuturor navelor, chiar și celor legate de Israel, li se va permite să treacă liber, scrie tot Reuters.

Planul rămâne condiționat de poziția Washingtonului.

Teheranul transmite că orice progres depinde de acceptarea cerințelor sale în cadrul negocierilor bilaterale, un factor foarte important pentru o eventuală detensionare în Strâmtoarea Ormuz.