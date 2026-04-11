Axios: Mai multe nave de război americane au traversat Strâmtoarea Ormuz pentru prima dată de la începutul conflictului cu Iran

Este pentru prima dată când nave americane traversează strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului.

Potrivit surselor Axios, mișcarea nu a fost coordonată cu Iranul, iar operațiunea a avut ca scop creșterea încrederii navelor comerciale pentru reluarea tranzitului prin zonă.

Acțiunea are loc în contextul începerii negocierilor de pace dintre cele două părți în Pakistan.

„A fost o operațiune concentrată pe libertatea navigației în ape internaționale”, a declarat oficialul american pentru Axios.

Oficialul a spus că navele americane au traversat strâmtoarea dinspre est spre vest, către Golful Persic, după care s-au întors prin strâmtoare în Marea Arabiei.

Donald Trump a afirmat sâmbătă, într-o postare pe Truth Social, că teama ca navele să lovească mine marine a fost principalul factor care a descurajat traversarea Strâmtorii Ormuz.

„Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz, ca un serviciu făcut țărilor din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele”, a scris Trump.