Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei

Iranienii nu au redeschis complet Strâmtoarea Ormuz deoarece nu pot găsi sau îndepărta toate minele marine pe care tot ei le-au amplasat, potrivit oficialilor americani citați de The New York Times. Iranienii vor să redeschidă strâmtoarea pentru a debloca negocierile de pace cu americanii.

Circulația este permisă doar parțial deoarece iranienii nu pot localiza toate minele pe care le-au amplasat în calea navigabilă. De asemenea, iranienii nu au capacitatea de îndepărta toate minele chiar și atunci când știu unde se află, au declarat oficiali americani.

Acest lucru poate provoca blocarea negocierilor de pace de la Islamabad. Dezvăluirea ajută la explicarea motivului pentru care Teheranul a fost lent în a se conforma cerințelor președintelui american Donald Trump de a restabili transportul maritim prin strâmtoare.

De asemenea, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat săptămâna aceasta că strâmtoarea se va redeschide „cu luarea în considerare a limitărilor tehnice”. Oficialii americani au confirmat pentru NYT că expresia era o referire directă la problema minelor.