Prima pagină » Politic » Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei

Iranienii sunt dispuși să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, dar nu o pot face. Motivul este incredibil: ei nu mai găsesc toate minele puse de armata iraniană în apă la începutul războiului cu americanii și israelienii.
nave in Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 12:03, Politic

Iranienii nu au redeschis complet Strâmtoarea Ormuz deoarece nu pot găsi sau îndepărta toate minele marine pe care tot ei le-au amplasat, potrivit oficialilor americani citați de The New York Times. Iranienii vor să redeschidă strâmtoarea pentru a debloca negocierile de pace cu americanii.

Circulația este permisă doar parțial deoarece iranienii nu pot localiza toate minele pe care le-au amplasat în calea navigabilă. De asemenea, iranienii nu au capacitatea de îndepărta toate minele chiar și atunci când știu unde se află, au declarat oficiali americani.

Acest lucru poate provoca blocarea negocierilor de pace de la Islamabad. Dezvăluirea ajută la explicarea motivului pentru care Teheranul a fost lent în a se conforma cerințelor președintelui american Donald Trump de a restabili transportul maritim prin strâmtoare.

De asemenea, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat săptămâna aceasta că strâmtoarea se va redeschide „cu luarea în considerare a limitărilor tehnice”. Oficialii americani au confirmat pentru NYT că expresia era o referire directă la problema minelor.

Recomandarea video

ANALIZĂ Va pune capăt războiul cu Iranul președinției lui Trump?
G4Media
Meteorologii Easeweather anunță o lună cum nu prea a mai fost în România: Ninsori și temperaturi de iarnă
Gandul
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Cancan
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Prosport
Combinațiile periculoase de mâncăruri la masa de Paște. Roxana Bălan, nutriționist: „Organismul le tolerează cu greu după post”
Libertatea
Condimentul care nu trebuie pus, sub nicio formă, în ciorba de miel. O poți arunca la gunoi, dacă faci greșeala asta
CSID
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Promotor