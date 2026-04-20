„Fără legea junglei”. Xi Jinping cere deschiderea Strâmtorii Ormuz

Președintele chinez Xi Jinping a declarat astăzi, 20 aprilie 2026, într-o convorbire telefonică cu prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman, că libera trecere prin Strâmtoarea Ormuz „trebuie menținută” pentru a proteja securitatea energetică globală și rutele comerciale internaționale, relatează South China Morning Post.

Această declarație vine în contextul unei crize maritime majore declanșate în februarie 2026, marcată de blocada navală a SUA asupra porturilor iraniene și atacurile reciproce dintre Washington și Teheran.

Xi a subliniat că stabilitatea în Golf este în interesul întregii comunități internaționale, avertizând împotriva oricărei acțiuni care ar putea transforma regiunea într-o „lege a junglei”.

Beijingul a criticat oficial blocada porturilor iraniene impusă de administrația Trump, numind-o o acțiune „periculoasă și iresponsabilă” care subminează armistițiul fragil.

În ciuda tensiunilor, nave chineze sub sancțiuni au continuat să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, sfidând avertismentele SUA pentru a asigura fluxul de energie către China.

Xi a lăudat eforturile Riadului de a menține dialogul regional, în timp ce Arabia Saudită a raportat repararea conductei sale strategice est-vest, atacată anterior de forțele iraniene.

Sâmbătă, 18 aprilie, peste 20 de nave au reușit să traverseze strâmtoarea, acesta fiind cel mai mare număr de tranzite de la începutul lunii martie.

SUA au interceptat și sechestrat astăzi o navă cargo sub pavilion iranian care venea din China, acuzând-o de încălcarea blocadei.

Cotațiile globale stagnează în jurul valorii de 100 USD pe baril din cauza temerilor legate de o escaladare militară directă între marile puteri în zona strâmtorii.