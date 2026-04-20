Un portavion chinez a traversat Strâmtoarea Taiwan, afirmă autoritățile din Taipei

Portavionul chinez „Liaoning” a traversat luni Strâmtoarea Taiwan, a anunțat Ministerul Apărării din Taiwan, aceasta fiind prima traversare a acestei căi navigabile sensibile de către o astfel de navă de la sfârșitul anului trecut.
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
20 apr. 2026, 13:32, Știri externe

Taiwanul, pe care Beijingul îl consideră teritoriu propriu, semnalează aproape zilnic activități militare chineze în jurul insulei, pe care Taipei le percepe ca o campanie continuă de presiune împotriva guvernului ales democratic, scrie Reuters.

Într-o scurtă declarație, ministerul a precizat că nava Liaoning a traversat strâmtoarea, iar forțele armate ale Taiwanului au menținut „o supraveghere atentă și continuă pe toată durata traversării”.

Ministerul a prezentat o fotografie alb-negru a navei, pe puntea căreia se pot observa mai multe avioane de vânătoare și elicoptere.

Nu au fost furnizate alte detalii. Ministerul Apărării din China nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Ultima dată când Taiwanul a semnalat prezența unui portavion chinez în strâmtoare a fost la jumătatea lunii decembrie, când Fujian, cel mai nou și mai avansat portavion al Chinei, a traversat strâmtoarea.

Liaoning este cel mai vechi dintre cele trei portavioane operaționale ale Chinei.

La începutul lunii decembrie, aceeași navă a desfășurat exerciții în apele din apropierea lanțului de insule din sud-vestul Japoniei.

China susține că deține suveranitatea exclusivă asupra Strâmtorii Taiwan, o poziție respinsă atât de Taipei, cât și de Washington, care afirmă că este vorba de ape internaționale.

Marina SUA trimite nave de război prin strâmtoare la fiecare câteva luni, la fel cum fac ocazional și unii aliați ai SUA.

Vineri, China a declarat că a monitorizat tranzitul unei nave de război japoneze prin strâmtoare, calificând mișcarea drept „o provocare deliberată”.

